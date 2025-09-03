CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Benjamin Bouchouari ile anlaşma sağladı!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Benjamin Bouchouari ile anlaşma sağladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 23 yaşındaki orta saha Benjamin Bouchouari'nin transferi için anlaşma sağladı. Bordo mavililer transfer görüşmesi için Faslı oyuncuyu Türkiye'ye davet etti. İşte detaylar... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 10:49 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 11:02
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Benjamin Bouchouari ile anlaşma sağladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor transferde harekete geçti. Önemli isimleri kadrosuna katan bordo mavililer rotasını orta saha hattına çevirdi. Trabzonspor ve Saint-Etienne, Benjamin Bouchouari transferi için 4 milyon euro + bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Aspor'un haberine göre; 23 yaşındaki Faslı oyuncu, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak adına Türkiye'ye davet edildi.

Benjamin Bouchouari geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla 26 maçta forma giyerken 1 gol sevinci yaşadı.

&mdash; A Spor (@aspor) September 3, 2025

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro...
Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem detayı...
DİĞER
Beşiktaş, Arda Güler'in takım arkadaşının peşine düştü! Transferde bomba gelişme...
TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyonu
F.Bahçe'de Montella sürprizi!
G.Saray'dan Barış Alper hamlesi! Kesenin ağzı açıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Bouchouari harekatı! Transfer görüşmesi... Fırtına'dan Bouchouari harekatı! Transfer görüşmesi... 10:49
Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor maçı ne zaman? Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor maçı ne zaman? 10:45
Edin Terzic’ten sürpriz karar! Edin Terzic’ten sürpriz karar! 10:44
Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem detayı... Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem detayı... 10:19
Youssef At Bennasser Kayserispor'da Youssef At Bennasser Kayserispor'da 09:54
Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı ne zaman? Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı ne zaman? 09:46
Daha Eski
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... 09:46
Alanya 1221 FSK-Muğlaspor maçı ne zaman? Alanya 1221 FSK-Muğlaspor maçı ne zaman? 09:41
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde! 09:37
1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor maçı ne zaman? 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor maçı ne zaman? 09:36
F.Bahçe'de Montella sürprizi! F.Bahçe'de Montella sürprizi! 09:34
Türkiye-Sırbistan basketbol maçı detayları! Türkiye-Sırbistan basketbol maçı detayları! 09:20