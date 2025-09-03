TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Benjamin Bouchouari ile anlaşma sağladı!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor transferde harekete geçti. Önemli isimleri kadrosuna katan bordo mavililer rotasını orta saha hattına çevirdi. Trabzonspor ve Saint-Etienne, Benjamin Bouchouari transferi için 4 milyon euro + bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Aspor'un haberine göre; 23 yaşındaki Faslı oyuncu, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak adına Türkiye'ye davet edildi.

Benjamin Bouchouari geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla 26 maçta forma giyerken 1 gol sevinci yaşadı.

💥 TRABZONSPOR'DA BENJAMIN BOUCHOUARI HAMLESİ! 🎙️ @YunusEmreSel: Trabzonspor, Saint-Étienne'de forma giyen merkez orta saha Benjamin Bouchouari'nin transferinde önemli mesafe kat etti. 23 yaşındaki Faslı oyuncu, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak adına Türkiye'ye davet… pic.twitter.com/r2ioXQftpE

— A Spor (@aspor) September 3, 2025