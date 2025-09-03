TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Benjamin Bouchouari ile anlaşma sağladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor transferde harekete geçti. Önemli isimleri kadrosuna katan bordo mavililer rotasını orta saha hattına çevirdi. Trabzonspor ve Saint-Etienne, Benjamin Bouchouari transferi için 4 milyon euro + bonus karşılığında anlaşmaya vardı.
Aspor'un haberine göre; 23 yaşındaki Faslı oyuncu, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak adına Türkiye'ye davet edildi.
Benjamin Bouchouari geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla 26 maçta forma giyerken 1 gol sevinci yaşadı.
💥 TRABZONSPOR'DA BENJAMIN BOUCHOUARI HAMLESİ!
🎙️ @YunusEmreSel: Trabzonspor, Saint-Étienne'de forma giyen merkez orta saha Benjamin Bouchouari'nin transferinde önemli mesafe kat etti. 23 yaşındaki Faslı oyuncu, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak adına Türkiye'ye davet… pic.twitter.com/r2ioXQftpE
