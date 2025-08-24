CANLI SKOR ANA SAYFA
Fatih Tekke'den maç sonu hakem tepkisi! "2-3 haftadır..."

Fatih Tekke'den maç sonu hakem tepkisi! "2-3 haftadır..."

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 21:38 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 21:44
Fatih Tekke'den maç sonu hakem tepkisi! "2-3 haftadır..."

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Zor olacağını söyledim. Oldu da... İlk yarı yine hızlarımız da düşüklük devam ediyor. Yine bazı oyuncular da fiziksel olarak problemler var. Mecburi değişiklikler oldu. İyi savunduğumuz bir dönem var. Bir kornerde tehlikeli oldular. Beklediğiniz anlarda, hele oyunun son bölümünde oyunu bitirmemiz lazım. Buralarda telaş yaparsak işimiz kolay değil. Biraz daha sakin kalmamız lazım. İstediğim şey bu. Topun rakipte olduğu anlar, en değerli anlar bizim için."

"İlk yarı ön alan yine hiç olmadı. İlk yarının ikinci bölümünde baskıyı değiştirdik, biraz daha iyi oldu. Çok aşırı bağırmama rağmen problem sakin kalmak ve oyunu basitçe oynamak. Bunun sebepleri var, özgüveni olmayan oyuncular var. İçeride taraftarımızın ambiyansından endişe duyanlar var. Bu doğal. Şu an iyi gidiyoruz. Zor bir maç oynayacağız. Yine top bizde olacak, rakibe geçince geçiş oynayacaklar. 3'te 3 hiç önemli değil. Bu periyodu gayet iyi geçti oyuncularım. Hepsini tebrik ediyorum. Haftaya da taraftarlarımızı güldürmek istiyoruz."

"Birincisi Uğurcan'ın olması, 3 maçta gol yemememizde etken. Daha az pozisyon veriyoruz. Buna rağmen oralarda problemimiz var. Gerçekçi oyunda, çoğu zaman duyguyla hareket ediyoruz. Biz top bizdeyken cesaretli olmalıyız. Zor süreçten geçtik, geçiyoruz. Çok şükür 3 puan almak, her maçı da daha farklı skorla yenmek olabilirdi. Her maçın da puan kaybı ve puan alamama durumları da oluştu, onu söyleyeyim. Rakiplerin oyun üstünlüğü yok ama beklemediğimiz anlardaki karamboller başımıza problem olabilir. 2'yi 3'ü bulmalıyız. Oyunun koptuğu anlarda biraz daha özgüvene ihtiyacımız var. Bu galibiyet de umarım özgüven vermiştir. Moralimiz iyileşti. Daha duygulu, daha iyi bir Trabzonspor görürüz inşallah Trabzonspor maçında."

"Şunu söylemem lazım; normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. Ancak, 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor."

SON DAKİKA
