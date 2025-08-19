CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Hoş geldin Oulai

Hoş geldin Oulai

Trabzonspor, Fransa 2. Ligi’nde Bastia takımında forma giyen Christ İnao Oulai ile 5 yıllığına anlaştı. 19 yaşındaki orta saha bugün Trabzon’da sağlık kontrolünden geçecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Hoş geldin Oulai

Trabzonspor, orta sahaya geleceğe dönük flaş bir takviye yapıyor. Bordo-mavililer, Fransa'nın Bastia forması giyen orta saha oyuncusu Christ İnao Oulai ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Transfer için Bastia'ya 5 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeneceği öğrenildi. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Avrupa'da birçok kulübün radarına giren Oulai, daha önce Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi devlerin de takibindeydi. Genç oyuncu, gece geç saatlerde Fransa Paris'ten uçağa binecek ve sabah saatlerinde Trabzon'da olacak. Oulai, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra bir sorun çıkmaması durumunda resmi sözleşmeyi imzalayacak. Trabzonspor cephesinde bu transfer, yalnızca bugünün değil yarının kadrosunu oluşturma adına stratejik bir hamle olarak görülüyor.

CEZA SAHASI ÇEVRESİNDE ETKİLİ

Şu ana kadar 18 maça çıkan 1.73 boyundaki futbolcu 1 gol kaydetti. Oyunu iki yönlü oynayabilen, hem savunmaya hem hücuma katkı veren bir orta saha olan Oulai'nin pas opsiyonlarını hızlı görüp değerlendirme yeteneği yüksek. Özellikle dar alanda topu saklama ve rakip presinden kurtulmada başarılı. Kısa pas oyununda isabet oranı yüksek. Orta mesafeli paslarla kanatları beslemeyi iyi biliyor. Şut tekniği fena değil; ceza sahası çevresinden gol tehdidi oluşturabiliyor.

SON DAKİKA
