Ziraat Türkiye Kupası
Onuachu Trabzonspor'da kaldığı yerden devam etti

Onuachu Trabzonspor'da kaldığı yerden devam etti

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk maçında takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 11:12
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onuachu Trabzonspor'da kaldığı yerden devam etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanlı başlangıç yapan Karadeniz ekibi, eski golcüsüyle güldü.

Southampton'dan 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra geri döndüğü İngiliz kulübünden bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 445 gün sonra takımında rakip fileleri havalandırdı.

En son Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs 2024'te Beşiktaş'a 3-2 kaybedilen maçta forma giyerek 1 gol atan Nijeryalı futbolcu, bir sezon aradan sonra çıktığı ilk maçta da gol kaydetmeyi başardı.

- 26 maçta 18 gol

Onuachu, Trabzonspor formasıyla 26. resmi karşılaşmasında 18. golüne de imza attı.

2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, 26. resmi maçta 18 gole ulaştı.

- Son 4 maçta golü var

Onuachu, Trabzonspor'da forma giydiği son 4 resmi karşılaşmada da gol attı.

Bordo-mavili futbolcu ligde 12 Mayıs 2024'te Trabzospor'un sahasında İstanbulspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atma başarısını gösterdi. Golcü oyuncu, 18 Mayıs 2024'te Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanı golünü, 23 Mayıs 2024'te Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası maçında da 1 gol kaydetti. Başarılı oyuncu dün ligin ilk haftasında Kocaelispor karşısında 1-0'lık galibiyetin golünü kaydederek son 4 maçında 5 gol attı.

- Maç başı gol ortalamasında Sörloth'u geçmişti

Paul Onuachu, ilk sezonunda maç başına gol ortalamasında bordo-mavili takımda gol kralı olan Alexander Sörloth'u küçük bir farkla da olsa geride bırakmıştı.

Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 golle gol kralı olurken, maç başına 0,70, Onuachu ise 21 karşılaşmada 15 golle 0,71 ortalama elde etmişti. Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle daha az sayıda forma giyen Nijeryalı oyuncu, maç başına ortalamada Sörloth'u geride bırakmıştı.

Nijeryalı santrfor, geçen sezon kiralık olarak Braga'dan transfer edilen Simon Banza'dan da gol ortalaması olarak daha iyi bir performans göstermişti. Banza, 31 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken 0,61 gol ortalamasında kalmıştı.

