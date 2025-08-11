CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a galibiyeti getiren Paul Onuachu: Şu an uygulamak istediğimiz sistem...

Kocaelispor'a karşı kaydettiği kafa golü ile Trabzonspor'a 3 puanı getiren Paul Onuachu, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 23:55
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Trabzonspor'da galibiyet, Paul Onuachu'nun kaydettiği şık kafa golü ile geldi. Karşılaşmanın ardından Nijeryalı yıldız, önemli açıklamalarda bulundu.

Bordo mavili takıma dönüşü hakkında konuşan Onuachu, "Burada tekrar oynamak ve burada olabilmek benim için harika bir duygu. Güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İkinci yarı biraz yorgunluğumuz oldu ama harika bir galibiyet oldu. Çok mutluyuz." dedi.

31 yaşındaki santrfor, Fatih Tekke'nin sistemini ise "Farklı antrenörler, farklı sistemler. Bundan önceki teknik direktörümüzle yaptığımız sistem de iyiydi, şu an uygulamak istediğimiz sistem de gayet iyi. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtabilmek bizim için çok önemli." sözleri ile değerlendirdi.

