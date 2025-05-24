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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Paredes hamlesi! İşte ödenecek bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Paredes hamlesi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Son dakika Trabzonspor haberi | Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, orta saha hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Roma'da forma giyen Arjantinli tecrübeli futbolcu Leandro Paredes'i transfer listesine aldı ve bu doğrultuda ilk adımları attı. İşte transferin ayrıntıları… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 14:18
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Paredes hamlesi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Paredes hamlesi! İşte ödenecek bonservis bedeli

İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan habere göre bordo-mavililer, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in transferi için girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Paredes hamlesi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Juventus ve Zenit gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Trabzonspor'un yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Paredes hamlesi! İşte ödenecek bonservis bedeli

GALATASARAY DEVRE DIŞI KALDI

Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes'e şu anda en ciddi talibin Trabzonspor olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Paredes hamlesi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Bordo-mavili yönetim ile Arjantinli yıldız arasında temasların yoğunlaştığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Paredes hamlesi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Bu sezon Roma formasıyla 32 resmi maça çıkan Paredes, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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