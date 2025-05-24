TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Paredes hamlesi! İşte ödenecek bonservis bedeli
Son dakika Trabzonspor haberi | Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, orta saha hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Roma'da forma giyen Arjantinli tecrübeli futbolcu Leandro Paredes'i transfer listesine aldı ve bu doğrultuda ilk adımları attı. İşte transferin ayrıntıları… (TS spor haberleri)
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GALATASARAY DEVRE DIŞI KALDI
Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes'e şu anda en ciddi talibin Trabzonspor olduğu belirtiliyor.
Bordo-mavili yönetim ile Arjantinli yıldız arasında temasların yoğunlaştığı ifade ediliyor.
Bu sezon Roma formasıyla 32 resmi maça çıkan Paredes, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
2023 yazında Paris Saint-Germain'den Roma'ya 5.65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde.
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