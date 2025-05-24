TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Paredes hamlesi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldı.

İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan habere göre bordo-mavililer, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in transferi için girişimlere başladı.