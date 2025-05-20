Ayrılacaklar belirlenecek

Transfer hedefindeki isimler netleşmeye başlarken, esas önemli konu mevcut kadroda yapılacak temizlik... Yabancı kontenjanının boşaltılması gerekiyor. Sık sık sakatlanan Nwakaeme (36), Vişça (35), Savic'in durumuna bakılacak. Mendy ve Cham başta olmak üzere piyasası bulunan ve teklifler de alan bazı oyuncular satılacak. Ayrıca Malheiro'ya da özellikle Portekiz kulüplerinin yoğun ilgisi var.

İKİ FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILACAK

Devre arasında kiralık gittiği Leganes'te çapraz bağ sakatlığı yaşayan Barisic'in yanı sıra Lundstram de gelecek sezon planlamasında yer almıyor. İki ismin de sözleşmelerinin feshedilmesi bekleniyor. Avrupa'da bazı kulüplerin ilgilendiği Draguş konusunda tekliflere göre hareket edilecek.