TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan yönetim transferde hata yapmak istemiyor.Transfer pencresinin açılmasını beklemeden hamle yapan bordo mavililer yerli rotasyonunu güçlendirmek adına sürpriz bir girişimde bulundu.

Posta'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Galatasaray'dan 2 isme kancayı taktı.

FIRTINA'DAN HALİL VE BERKAN HAMLESİ

Bordo mavililerin Gaziantep FK'ya kiralık olan Halil Dervişoğlu ile birlikte Berkan Kutlu'yu istediği öğrenildi. 2 oyuncunun da transfere sıcak baktığı kaydedildi.

3 GOL KAYDETTİ

Halil Dervişoğlu bu sezon Gaziantep FK formasıyla 30 maçta görev alırken 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

OYUNA SONRADAN DAHİL OLDU

Berkan Kutlu ise bu sezon Okan Buruk'un ilk 11'de fazla forma şansı vermediği isim oldu. 27 yaşındaki orta saha 39 maçta forma giyerken 12 kez ilk 11'de yer aldı.