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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a 4 futbolcudan kötü haber! Sipay Bodrum FK maçında olmayacaklar

Trabzonspor'a 4 futbolcudan kötü haber! Sipay Bodrum FK maçında olmayacaklar

Son dakika haberi: Trabzonspor, sakatlık geçiren Uğurcan Çakır, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın Bodrum FK maçında yer alamayacağını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 14:58 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 15:11
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Trabzonspor'a 4 futbolcudan kötü haber! Sipay Bodrum FK maçında olmayacaklar

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, tedavilerine devam edilen Uğurcan Çakır, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın yarın Sipay Bodrum FK ile oynanacak maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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