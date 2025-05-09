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Haberler Trabzonspor Yusuf Yazıcı’dan şampiyonluk

Yusuf Yazıcı’dan şampiyonluk

2015-2019 ve 2022-2023 dönemlerinde Trabzonspor'da oynayan Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos formasıyla ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli oyuncu, kupa seremonisinde eşi ve çocuğuyla poz verdi. Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, "Olympiakos gibi büyük bir kulübün parçası olmak ve ilk yılımda şampiyon olmanın sevincini yaşamak gerçekten kelimelerle anlatılamayacak bir duygu" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Yusuf Yazıcı’dan şampiyonluk
2015-2019 ve 2022-2023 dönemlerinde Trabzonspor'da oynayan Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos formasıyla ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli oyuncu, kupa seremonisinde eşi ve çocuğuyla poz verdi. Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, "Olympiakos gibi büyük bir kulübün parçası olmak ve ilk yılımda şampiyon olmanın sevincini yaşamak gerçekten kelimelerle anlatılamayacak bir duygu" ifadelerini kullandı.
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