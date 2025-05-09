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Yusuf Yazıcı’dan şampiyonluk
2015-2019 ve 2022-2023 dönemlerinde Trabzonspor'da oynayan Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos formasıyla ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli oyuncu, kupa seremonisinde eşi ve çocuğuyla poz verdi. Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, "Olympiakos gibi büyük bir kulübün parçası olmak ve ilk yılımda şampiyon olmanın sevincini yaşamak gerçekten kelimelerle anlatılamayacak bir duygu" ifadelerini kullandı.
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