Usta yazardan Fırtına sözleri: "Gücünü kupa finaline saklıyor"
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Kasımpaşa - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
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Uğurcan Çakır, Malheiro ve Savic'in yokluğu çok hissedildi dünkü maçta. Kaleyi koruyan Taha Tepe, acemice hareketleri ile bordo-mavili taraftarları tedirgin etti. Taha iyi niyetliydi, ayrıca bir kaleyi oynaya oynaya tecrübe kazanır. Taha şu anda Trabzonspor kalesine koruyabilecek donanımda değil! Fatih Tekke geldiği günden beri fark yaratan bir futbol oynatıyordu Trabzonspor'a… Ama dünkü oyun Trabzonspor'a da Fatih Tekke'ye de yakışmadı! Evet mazereti var Trabzonspor'un! Gücünü kupa finaline saklıyor. Ama dünkü futbolu 5 ile çarpmadığı sürece kupa finalinde hüsrana uğrar Trabzonspor!
BUZ GİBİ GOLÜ YEDİLER!
Trabzonspor'un Banza ile bulduğu golde ofsayt yoktu. Böyle ofsayt saçmalığı olamaz! Bu nasıl çizgi! VAR'daki Portekizli hakem Fabio Melo, sen ne iş yaparsın o kozmik odada! Pozisyon ofsayt değil. Buz gibi golü güme gitti Trabzonspor'un! Yiyin efendiler yiyin! Ne güzel dünya! Bu sezon bu kaçıncı facia! Neden hep Trabzonspor doğranıyor! MHK ve hakemlerde bunun cevabı vardır elbette! Söyleseler de biz de öğrensek!
MUSTAFA ÇULCU – HALİL'İ ÖRNEK ALSINLAR
Kasımpaşa, uzun zamandır birlikte oynayan oturmuş kadrosu, oyun ezberleri olan bir takım. Aytaç ve Hajradinovic gibi oyun aklına sahip oyuncuları Fall, Da Costa ve Ben Ouanes gibi rakip savunmaları zorlayan atletik hücumcuları var. Trabzonspor kalede Uğurcan'dan yoksun olunca, savunma güvenliğinde endişeler yükseliyor.
Genç kaleci Taha, 38'de hatalı çıkış yaptı. Mustafa kale çizgisinden topu çıkardı, mutlak golü önledi. İlk yarı hiç top alamayan Nwakaeme, ikinci yarıda ilk topla buluşması sonrası Sikan'a asisti ile beraberlik golü geldi. Akıllar Galatasaray ile oynanacak lig ve kupa finalinde olunca düşük konsantrasyon, etkisiz temposuz, isteksiz bir Trabzonspor seyrettik. Kasımpaşa biraz daha istekli gibi görünmüş olsa da maçın hakkı beraberlikti.
Halil Umut Meler maçın belirlenen saatte başlaması gerektiğini en iyi bilen hakemimiz. Uluslararası maçlarda bunu için "maç şefi" bulunur. UEFA ve FIFA, bu konuyu çok önemser. Maçı saatinde başlatmak hakemlerin asli görevidir. Belirlenen saatten 1'15" dakika erken başlatamazsınız! Kasımpaşa'nın golü öncesi Rodrigues'e Sikan faul yaptı, hakem avantaja bıraktı, oynattı gol oldu, döndü Sikan'a kontrolsüz girişi nedeniyle sarı kart gösterdi. Elit hakemin bu uygulaması tüm hakemlere ders niteliğinde bir örnek uygulamaydı.
Kasımpaşa'nın Da Costa ile attığı gol açık ofsayttı iptal doğru. Aytaç sahada hakemle çok konuşuyor, sanki maçı beraber yönetiyorlar. Meler seviyesinde bir hakem ve tüm hakemler böyle durumlara asla izin vermemeliler. 63'te Kasımpaşa penaltı bekledi, devam kararı doğru. Kaleciden kontra dönen beklenmedik topta Batagov'un kolu doğal olması gereken yerde, genişleme ve bilerek oynama yok. Böyle bir maçta hakem kararlarına oyunculardan ve kulübelerden gelen itirazlar ve çıkan sarı kartlar düşündürücü. 90'da Trabzonspor'un attığı golden önce Okay ofsayt, iptal doğru. Pozisyonda yine itirazda bulunan Aytaç'a nihayet Meler sarı gösterdi! Kasımpaşa, Aytaç ile gol buldu, top ilk atıldığında topla oynayan Wick ofsayt gol iptali doğru...
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