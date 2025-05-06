Usta yazardan Fırtına sözleri: "Gücünü kupa finaline saklıyor"

Trabzonspor, 14 Mayıs'taki kupa finaline kendini saklıyor olabilir. Sezonu kurtarma maçı. Şampiyonluk maçı. Hepsini varım. Ama daha lig bitmedi. Bir takım oynadıkça gelişir, ritim tutar! Ayrıca galibiyet serisini sürdürüp zirvenin eteklerine çıkma şansını neden kullanmıyorsun ki… Geldiği günden beri fark yaratan, golleri ve asistleri ile Trabzonspor'un gücüne güç katan Zubkov bile dün etkisizdi. Trabzonspor adına ilk yarıda tek olumlu işi Mustafa Eskihellaç yaptı. Mustafa, ilk yarıda Aytaç'ın boş kaleye gönderdiği topu çizgiden çıkarmayı başardı.

Kasımpaşa biraz becerikli olsaydı ilk yarıda farka gidebilirdi. Batagov'un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapattı ev sahibi ekip. Trabzonspor'un dünkü maçta kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. Sikan, Nwakaeme'nin asistinde muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Sonrasında Trabzonspor'dan daha istekli, daha iştahlı bir futbol beklerken yine sessizliğe gömülen bir Fırtına vardı sahada. Fatih Tekke ikinci yarıda üst üste hamleler yaptı. Ama giren oyuncular da uyuyan devi ayağa kaldıramadı. Kasımpaşa'nın Trabzonspor savunmasının arkasına attığı her top, gol tehlikesine dönüştü. Yine de bu kadar kötü futbola rağmen, Kasımpaşa deplasmanından alınan bir puan kötü değil! Hele hele oynanan futbola baktığımızda!