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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Josh Brownhill hamlesi! Doğrudan temas kuruldu

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Josh Brownhill hamlesi! Doğrudan temas kuruldu

Trabzonspor, Premier Lig’e yükselen Burnley’in kaptanı olan Josh Brownhill’i iki dönemdir almak istiyordu. Bordo mavili yönetim, sözleşmesi bitecek olan İngiliz yıldızla bu kez doğrudan temas kurdu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Josh Brownhill hamlesi! Doğrudan temas kuruldu

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Geçen sezon transferi için yoğun mesai harcanan ancak Burnley yönetiminin bırakmaması nedeni ile sonuç alınamayan Josh Brownhill için Trabzonspor, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü takip sürecinin meyvesini bu yaz almak istiyor. Bu sezon İngiltere Championship'te 41 maça çıkan İngiliz yıldız, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen 15 gol ve 6 asistlik olağanüstü bir performans sergiledi. İngiltere'den ve farklı ülkelerden birçok teklif alan 28 yaşındaki oyuncunun, Trabzonspor ile kurduğu iletişimin avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

MARKET DEĞERI TAM 13 MILYON EURO

Öte yandan Josh Brownhill, sezon boyunca gösterdiği performansa rağmen Championship'in en iyi 11'ine seçilmemesinden dolayı üzgün. Burnley taraftarları da bu duruma tepki göstererek 1.79 boyundaki oyuncuya destek verdi. Teknik direktör Fatih Tekke, yeni sezon için kadroda önemli değişiklikler yapmayı planlarken, scout ekibinin transfer listesinde Brownhill öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Piyasa değeri 13 milyon euro olan tecrübeli futbolcu, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarından görev yapabiliyor.

FIRTINA'YA ÇOK UYGUN BİR İSİM

Brownhill, hem 8 numara (box-to-box) hem de gerektiğinde 10 numarada görev alabilen, yüksek tempolu bir merkez orta saha. Bu özellikleriyle Fatih Tekke'nin tempolu, önde baskı yapmayı ve sürekli geçiş oyununu tercih eden sistemine çok uygun. Oyun temposu ve dikine oyun becerisi, Trabzonspor'un merkezde yaşadığı tempo problemini çözebilir. 15 gollük sezon performansı, Fırtına'nın hücum gücünü ciddi şekilde artırabilir. Burnley gibi sert bir ligde kaptanlık yapmış olması, Trabzonspor'un kadrosuna saha içinde liderlik kazandırabilir. Hem savunmaya hem hücuma katkı vererek orta sahada yükü paylaşabilir.

MANU'DA YETİŞTİ

Josh Brownhill kariyerine Manchester United altyapısında başladı. 2012'de Alex Ferguson'un ManU'daki son döneminde altyapıda bulunan Brownhill, daha sonra Preston'a transfer olmuştu. Şu anda market değeri 13 milyon euro.

TAM BİR LİDER

Fırtına'da gündeme gelen Brownhill, liderlik özelliğiyle biliniyor. Burnley'nin takım kaptanı olan İngiliz orta saha, taraftarlar tarafından da çok sevilen bir isim.

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