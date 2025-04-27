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Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas: Futbol gerçekten artık kendi mecrasından çıkmış durumda

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, “Maç güzel başladı, biz atıyoruz hakem iptal ediyor, biz atıyoruz VAR iptal ediyor, pardon Alanya atıyor. Sonuç itibarıyla üç puan alıyoruz, mutlu değiliz. Niye? Futbol gerçekten artık kendi mecrasından çıkmış durumda” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 19:15
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Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas: Futbol gerçekten artık kendi mecrasından çıkmış durumda

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından Trabzonpor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Çok mutlu, memnun değiliz maçtan sonra gelip konuşmak için. Maçla ilgili teknik değerlendirmeleri hocalar yapıyor. Güzel güzel futbol keyfini seyredip keyfini çıkarmak istiyoruz. Fakat galip gelsek de gerçekten uğradığımız haksızlıklar, Trabzonspor camiamızın özellikle sessiz kalmayacağı şekilde. Bugün de gördük; Türkiye Kupası'nda finale çıkmış bir takımız, geçen hafta yaşadığımız bariz hataları gördük. Biz artık art niyet, kötü niyet, iyi niyet bunları geçtik. Neden hep bizim başımıza geliyor? Neden hep Trabzonspor'a karşı böyle bir önyargı var? Bu çocuklar gördüğünüz gibi 90 dakika inanılmaz mücadele ediyorlar, alın teri döküyorlar. Burada çok büyük bir emek var; o çocuklara saygısızlık" diye konuştu.

'FUTBOL GERÇEKTEN ARTIK KENDİ MECRASINDAN ÇIKMIŞ DURUMDA'

Futbolun kendi mecrasından çıktığını söyleyen Kafkas, "Diyecek söz bulamıyoruz gerçekten. Böyle bir maç güzel başladı, biz atıyoruz hakem iptal ediyor, biz atıyoruz VAR iptal ediyor, pardon Alanya atıyor. Sonuç itibarıyla üç puan alıyoruz, mutlu değiliz. Niye? Futbol gerçekten artık kendi mecrasından çıkmış durumda. Daha dikkatli olunması lazım. Bu sadece Trabzonspor'a, dört büyük kulübe değil; tüm Anadolu takımlarına, tüm kulüplere. Gerçekten artık sabrımız sınanıyor. Şuraya çıkıp maçtan sonra konuşmak, inanın nefret ediyorum. Ama bir camiayı temsil ediyoruz; camiamız lime lime doğranıyor ve buna sessiz kalamayız, sonuç ne olursa olsun. Sonuç itibarıyla sezonun bitmesine birkaç maç kaldı. Lütfen diyoruz artık; lütfen, biraz daha dikkatli, biraz daha adaletli olalım. Artık maçlardan sonra teknik anlamda maç hakkında konuşmak istemiyoruz. Ve şu çocukların emeğine yazık; gerçekten bu çocukların emeğine yazık oluyor" dedi. (DHA)

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