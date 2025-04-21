Golcü uzmanı

Trabzonspor'da bu sezon ligde istenen sonuçlar gelmese de forvet hattında Simon Banza'nın başarısı dikkat çekti. Banza, bu sezon ligde 26 maçta 18 gol atarak krallık yarışında da iddialı konumda. Bu doğrultuda bordo-mavililerde son yıllarda forvet transferi konusundaki başarı gözlerden kaçmıyor. 2014-15 sezonundan beri son 10 yıllık süreçte bordo-mavili formayı önemli forvetler taşıdı. 2014- 2016 yılları arası forma giyen Oscar Cardozo, 66 maçta 28 gol attı. 2017-2019 arası forma giyen Rodallega 80 maçta 35 gol buldu.

SÖRLOTH'TAN KRALLIK

Aynı süre zarfında Burak Yılmaz, 32 maçta 28 gol kaydetti. Caleb Ekuban da kariyerinde en fazla forma şansını Trabzonspor'da bularak 103 maçta 29 golü rakip filelere yolladı. 2019- 20 sezonunda kadroya katılan Alexander Sörloth, Süper Lig'de gol kralı olurken bordo-mavi kariyerinde 49 maçta 33 gol kaydetmişti. 2021-22 sezonunda gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Andreas Cornelius, 49 maçta 20 golle adından söz ettirdi. 2023-24 sezonunda Paul Onuachu 25 karşılaşmada 17 golle taraftarların sevgilisi oldu.

KUPA KAZANAN YILDIZLAR

Forvetler arasında iki yıldız forvet kazandığı kupalarla göze çarpıyor. 2019-20 sezonunda Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk yaşadı. Andreas Cornelius da Süper Lig şampiyonluğunun yanında TFF Süper Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

NWAKAEME EFSANELEŞTİ

Trabzonspor tarihinde en fazla gol atan yabancı futbolculardan olan Anthony Nwakaeme ise kulüp tarihine adını yazdırdı. Bordo-mavili formayla 166 resmi maçta 49 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, 85 gollü Şota Arveladze'den sonra kulüp tarihinin en skorer yabancı futbolcusu. Bordo- mavili formayla 1 Süper Lig şampiyonluğu, 2 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazanan Nwakaeme, unutulmaz arasında yer aldı.

DERBİ YILDIZI MAXİ GOMEZ

Bordo mavililerde 2022-23 sezonunda büyük umutlarla transfer edilen Maxi Gomez, derbi maçlarında öne çıktı. Sezon genelinde beklenen performansı gösteremeyen Uruguaylı forvet, derbilerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş filelerine birer gol gönderdi. Maxi Gomez bu performansıyla kulüp tarihine de geçti.

DJANİNY'DEN ŞAMPİYONLUK

Fırtına'da 2021'de kadroya katılan Djaniny, şampiyon kadroda yer aldı. 2021-22 sezonunda kazanılan tarihi şampiyonlukta önemli katkılar verdi. Brezilyalı futbolcu, bordo-mavili forma altında 94 resmi maçta 20 gol kaydetti. Djaniny bordo-mavi kariyerinde iki kez de TFF Süper Kupa kazandı.