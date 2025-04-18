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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Adana'da çıkışını sürdürmek istiyor!

Trabzonspor Adana'da çıkışını sürdürmek istiyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bordo mavililer galip gelerek üst sıralara yükselmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 11:02
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Trabzonspor Adana'da çıkışını sürdürmek istiyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor'u karşısında sürdürmek istiyor.

Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

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