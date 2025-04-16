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Haberler Trabzonspor Savaşçı fırtına

Savaşçı fırtına

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, yaptığı açıklamada Trabzonspor'a mağlup olmalarındaki en önemli nedenin ikili mücadelelerde ayakta kalamamak olduğunu söylemişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Savaşçı fırtına

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, yaptığı açıklamada Trabzonspor'a mağlup olmalarındaki en önemli nedenin ikili mücadelelerde ayakta kalamamak olduğunu söylemişti. İstatistikler de bu gerçeği ortaya koydu. Trabzonspor, 147 ikili mücadelenin 89'unu kazanarak (%61) Rizespor'a bu alanda da büyük fark attı. Özellikle savunma hattında 82 mücadelenin 50'sinde başarılı olan bordo-mavililer, hücumda da %60 başarı oranı yakaladı. Trabzonspor, %67 topa sahip olma oranı, %88 pas isabeti (639 pasın 563'ü isabetli) ve 13 şutta 7 isabet gibi rakamlarla oyunun mutlak hâkimi oldu. Karadeniz devi, 76 hücum girişiminin 13'ünü şutla sonuçlandırarak yüksek oranda üretken bir hücum oyunu sergiledi.

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