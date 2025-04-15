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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Osimhen'i solladı

Osimhen'i solladı

Zubkov ligde son 5 haftada 77 dakikalık gol ortalaması yakaladı ve Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i bile geride bıraktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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Osimhen'i solladı

Ara transfer döneminde Shakthar Donetsk'ten transfer edilen Oleksandr Zubkov son haftalardaki performansı ile dikkat çekiyor. Türkiye'ye adım attığı ilk maçlarda uyum sorunu yaşayan ve ilk 3 maçta eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu, ardından müthiş bir ivme yakaladı. Hem takıma hem de Süper Lig'e alışan Ukraynalı oyuncu son 5 haftada hem takımının skor yükünü çekti hem de performansıyla kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

309 DAKİKA OYNADI

Süper Lig'de sahaya çıktığı son 5 maçta sadece F.Bahçe önünde 90 dakika sahada kalan Zubkov bu süreçte toplamda 4 gole imzasını attı. Bu süreçte toplam 309 dakika sahada kalan Ukraynalı futbolcu, her 77 dakikada bir gol atmayı başardı. Son maçlardaki formuyla, her 89 dakikada bir fileleri havalandıran G.Saray'ın yıldızı Victor Osimhen'i bile gölgede bırakan Zubkov, ligin en dikkat çeken isimlerinden birisi haline geldi.

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