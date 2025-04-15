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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Folcarelli tam isabet

Folcarelli tam isabet

Bordo mavili takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, ilk kez Çaykur Rizespor karşısında 11'de forma giydi teknik direktör Fatih Tekke'nin Mendy'i kulübeye çekerek formayı verdiği oyuncu beğeni toplarken istatistiklerde de ön plana çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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Folcarelli tam isabet

Bordo mavili takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, ilk kez Çaykur Rizespor karşısında 11'de forma giydi teknik direktör Fatih Tekke'nin Mendy'i kulübeye çekerek formayı verdiği oyuncu beğeni toplarken istatistiklerde de ön plana çıktı. Karadeniz derbisini yüzde 85'lik isabetli pasla bitiren Folcarelli, 4/4 uzun pas ve 5/4 hava topu kazanma oranıyla dikkat çekti. Folcarelli ayrıca mücadeleyi 17'de 12'lik ikili mücadele kazanma oranıyla tamamladı.

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