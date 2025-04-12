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Haberler Trabzonspor Tarihi bir adım

Tarihi bir adım

Trabzonspor, Kartal Tesisleri ve Akyazı projeleri için Emlak Konut ile sözleşme imzaladı. Bu tarihi adımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Tarihi bir adım

Trabzonspor'un İstanbul'da irtifak hakkına sahip olduğu kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alanda, Emlak Konut ile imzalanan protokol sayesinde bordo-mavili kulübe gelir sağlayacak projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım atıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Emlak Konut ile imzaladığımız protokol sayesinde yepyeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım attık. Ayrıca; Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut ile bir proje geliştirme konusunda anlaşma sağladık. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Tesisleri ve Akyazı projelerinden elde edeceğimiz gelirle; kulübümüzün ekonomik gücü adeta çağ atlacak" denildi.

KOÇ: TRABZONSPOR'U HEP DESTEKLEDİK

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Kartal Tesisleri ve Akyazı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. AK Parti olarak her zaman Trabzonspor'a destek verdiklerinin altını çizen Koç, "İktidara geldiğimiz günden beri her zaman Trabzonsporumuz'un yanında olduk. Trabzonsporumuz'a geleceğe dönük önemli gelir getirici kaynakların temeli atılmış oldu" dedi.

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