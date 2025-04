Kadroda rotasyon

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe ile oynanan maçtaki kadroda hem mecburi hem de tercihen değişikliklere gidecek. Her maç farklı bir oyun anlayışı ve rakibe göre saha dizilimiyle çıkmayı tercih eden Fatih Tekke'nin, Çaykur Rizespor maçında kadroyu değiştirmesi bekleniyor. Özellikle stoper bölgesinde sakatlığı geçen Batagov'un, Okay Yokuşlu'dan formayı alması; Fenerbahçe maçında sol bek oynayan Arif'in ise kulübeye çekilip, Mustafa Eskihellaç'ın yeniden bu bölgeye dönmesi bekleniyor. Fatih Tekke, orta sahada ise mecburi bir değişime gidecek. 47 yaşındaki teknik adamın, kart cezalısı Lundstram'ın yerine Ozan Tufan'a görev vermesi beklenirken, Fenerbahçe maçında kulübede bekleyen Nwakaeme, Vişça ve Sikan'a ilk 11 yolu gözüktü. Fenerbahçe maçında gol atan Draguş ise formasını korumaya çalışacak oyuncular arasında. Takımın hücum hattında yaşanan bu rekabeti iyi kullanmak isteyen Fatih Tekke, Çaykur Rizespor karşısında baskılı ve oyunun büyük bir bölümüne hakim olan bir takımı sahaya çıkarmak istiyor.

O IŞIĞI GÖRDÜM

Teknik Direktör Fatih Tekke, futbolcularına moral aşılıyor. Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyete rağmen özellikle ilk yarıdaki futboldan çok memnun kalan Fatih Tekke'nin oyuncularına şu sözlerle destek verdiği öğrenildi: "Bulunduğumuz konum bize yakışmıyor. Çaykur Rizespor maçıyla birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Ben sizde o ışığı gördüm. Oyunumuzu geliştirmeye devam etmeliyiz. Bir seri yakalarsak birçok şeyi düzeltiriz."