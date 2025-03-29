Fatih Tekke: Farklı bir şey bekliyordum ama...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Bordo-mavililer bu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI:

Alınan 1 puan gayet iyi ama Trabzonspor için değil! 15 gün, 10 antrenman... Bu çocukların isteği, yapmak istediklerimiz... Altımız ilk gol, yapmak istediklerimizin karşılığı. Yediğimiz gol bireysel hatalar. Takımın fiziksel durumu, istediğimiz baskı oyunu için tartışılır. Özellikle moral motivasyon ambiyanstan kaynaklı da düştü, dağıldığımız anlar var. İkinci yarı bildiğimiz ama şu an söylemek istemediğim sebeplerden dolayı düştü. Her şeye rağmen, biraz daha cesur olmamız lazım. Oyuncularımı alkışlıyorum.

20 yıl sonra döndüm, farklı bir şey bekliyordum ama olumsuz anlar da yaşadım. Ben burayı biliyorum, burası benim şehrim. Onlar istediğini yapabilirler.