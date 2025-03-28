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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Nazarenko listede!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Nazarenko listede!

Ara transfer döneminde Trabzonspor’un takibe aldığı Oleksandr Nazarenko, listede yer almaya devam ediyor. Ukrayna Milli Takımı’nda da oynayan 2000 doğumlu hücum oyuncusu için çalışmalar sürüyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Nazarenko listede!

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Karadeniz devi, Ukraynalı yıldızları takibini sürdürüyor. Bordomavililerde son olarak ara transfer döneminde gündemde olan Oleksandr Nazarenko için takip sürüyor. 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ukrayna'nın Polissya takımında başarılı bir sezon geçiriyor. Aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı'nda da yer alan Nazarenko, Avrupa'ya transfer olmaya sıcak bakıyor. Ukrayna basınında yer alan haberlerde yaz transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcunun teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

KULÜBÜ SICAK BAKIYOR

Trabzonspor'un ocak ayında gündemine gelen Oleksandr Nazarenko için o dönemde tekliflere kapalı olan Polissya kulübü ise yaz transfer döneminde tekliflere göre hareket edecek. Sol açık ve sağ açık olarak oynayabilen genç futbolcunun Ukrayna ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız ismin piyasa değeri 2 milyon euro olarak gözüküyor. Bu sezon Polissya formasıyla 24 resmi maça çıkan Nazarenko, 7 gol atarken 7 de asist yaptı ve toplamda bin 686 dakika süre aldı.

Rebrov'un gözdesi Oleksandr Nazarenko, Ukrayna Milli Takımı için önemli alternatiflerden biri. Ukrayna U21 Milli Takımı ve diğer alt yaş kategorlerinde ülkesinin formasını çok defalar giyen Nazarenko, Ukrayna Teknik Direktörü Sergei Rebrov'un beğendiği isimlerden. Rebrov'un 2026 Dünya Kupası elemelerinde Nazarenko'yu kullanacağı aktarıldı. Vatandaşları referans bordo-mavili takımda oynayan Ukraynalı yıldızlar, Oleksandr Nazarenko için önemli bir referans kaynağı oluyor. Bu sezon transfer edilen Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov, Trabzonspor'u Ukraynalı yıldızlar için cazip kılıyor. Ukraynalı futbolcuların Trabzon'da mutlu olması da önemli bir detay olarak dikkat çekiyor.

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