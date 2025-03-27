Tekke de yüzleşiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlamaya hazırlanırken, sezon başından beri peşini bırakmayan sakatlık sorunlarıyla bir kez daha yüzleşiyor. Teknik direktör Fatih Tekke, taraftarı önünde çıkacağı ilk maçta yaşanan bu şanssızlığı aşmak için çözüm arıyor. Savic adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı çalışırken, bu oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak. Tedavileri devam eden Batagov ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Lundstram, Nwakaeme ve Onuralp Çevikkan da mücadelede forma giymeyecek.

ÇÖZÜM ARIYOR

HÜSEYIN Türkmen'in tedavisi sürerken, Fatih Tekke savunma hattındaki bu eksikleri gidermek için yeni formüller arıyor. Uğurcan'ın önünde iyi bir uyum yakalayan stoper ikilisinin yokluğunda, Tekke eldeki seçenekleri değerlendirmek zorunda. Kadrosunda Serdar Saatçi ve Ali Şahin Yılmaz gibi iki doğal stoperi bulunduran genç hoca, orta sahadan savunmaya takviye yapmayı da planlıyor.

KRİTİK BİR DÖNEMEÇ

SÜPER Lig'de Başakşehir'i deplasmanda yenerek hem dış sahadaki 300 günlük galibiyet özlemini noktalayan, hem de Fatih Tekke ile çıktığı ilk mücadeleden zaferle ayrılarak moral bulan Trabzonspor'u milli aradan sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Karadeniz devi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 9 gün içinde Göztepe, Bodrum ve Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak

FENERBAHÇE İLE BİTECEK

BORDO-mavililer önce ligde 29 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. Ardından 2 Nisan Çarşamba günü Türkiye Kupası'nde tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek finalde Bodrum FK ile karşılaşacak. Fırtına, 6 Nisan Pazar günü de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin konuğu olacak

TIRMANIŞ ZAMANI

FIRTINA, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 35 puanla 9. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, attığı 43 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü. Takım, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin getirilmesiyle birlikte üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

BANZA CEZALI

BAŞAKŞEHIR maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Banza, Göztepe sınavında forma giyemeyecek. 17 golle takımın en skorer ismi olan Kongolu forvetin yokluğunda Tekke'nin, hücumda Sikan'a görev vermesi bekleniyor.

GÖSTER KENDİNİ DANYLO SİKAN

Sımon Banza cezalı olduğu için Göztepe maçında yok. Fırtına'nın ara dönemde Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Sikan, ilk kez bir maça esas mevkisi olan forvette 11'de başlayacak. Banza kart cezalısı olduğu için Göztepe karşılaşmasında ileri uçta Ukraynalı yıldız görev alacak. Geldiğinden beri sol kanatta kullanılan Sikan'ın, gerçek yerindeki performansı merakla bekleniyor.