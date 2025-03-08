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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim

Son dakika Trabzonspor haberi | Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamaları... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 23:00
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in değerlendirmeleri…

"BUNUN SORUMLUSU BENİM"

"Öncelikle çok üzgünüz. Kazanmak için sahaya çıktık, her maçta olduğu gibi. Oyunun tamamında onu yaptık, bunu yaptık diye konuşmanın anlamı yok. Sonuç olarak kaybettik. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum. Şartlar ne olursa olsun, Hatayspor'u yenecek oyuncu kalitemiz var. Basit hatalar yaptık, baskılarımız eksik kaldı, top kullanırken acele ettik. Eksikleri az yapsak maçı kazanabilirdik. Rakibe rahat oynama şansı verdik, çok pozisyon vermedik ama bulduklarını değerlendirdiler. Bütün oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yetki ve sorumluluk bende. Bunun sorumlusu benim."

"DEĞİŞİKLİKLER ETKİ YAPAMADI"

"Elimizdeki oyunculardan geçen haftadan bu yana sakatlığı olan Zubkov var, ilk yarıda ağrısı olduğunu söyledi. Oyun da sıkışınca, bulunduğu dönemde iyi oynadı ama oyundan düşebileceğini düşündük. Devre arası da çıkmak istediğini söyledi. Aynı durum Banza'da da vardı. Onu da değiştirebilirdik belki ama gol atabilir diye düşündük. 2-3 tane daha sakatlıktan dönen oyuncumuz vardı. Enis Destan da tam hazır değildi. Dragus, biraz daha canlıydı, o yüzden aldık. Ama Cham kendi oyunun çok altında kalmak zorunda kalınca onun için de bizim için de talihsizlik oldu. Keza Mendy'nin oyuna ofansif katkısı az olduğu için Ozan'ı aldık. Değişikliklerin çok etkiyi yapmaması eleştirileri normal hale getirdi."

Trabzonspor'a Hatay şoku!
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