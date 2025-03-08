Trabzonspor seri peşinde! İşte Güneş'in Atakaş Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Papara Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Süper Lig'de geçen hafta Konya deplasmanından 90+10'da yediği penaltı golüyle 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, mor beyazlı takımı yenerek moral bulmak istiyor. Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz devi, galibiyet serisini 6'ya çıkarmanın hesabını yapıyor. Fırtına'nın iç saha performansı ile dış saha performansı arasında adeta bir uçurum var.

EVDE 27 PUAN TOPLADI

Bordo-mavililer evinde oynadığı 12 maçta aldığı 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 27 puan topladı ve iç saha puan durumuna göre şampiyonluk yarışının içerisinde, liderin 6 puan gerisinde yer alıyor. Ancak dış sahada ise 16. sırada küme düşme potasının içerisinde yer alıyor. Trabzonspor dış sahada oynadığı 12 maçta 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak, son sırada yer alan Hatayspor'un 3 puan önünde, Adana Demir ve Gaziantep FK ile aynı puanı topladı. Dış sahada sadece 5 puan alan Fırtına, 9 gol attı, 17 gol yedi ve -8 averaja sahip.

İLK KEZ OLUYOR

Fırtına, Süper Lig'de 51 yıllık tarihinde benzeri görülmemiş bir sezon geçiriyor. Bordo-mavili ekip, 26. hafta itibarıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 33'e çıkmasıyla tarihinin en kötü dönemlerinden birine imza attı.

PUAN FARKI 33

Trabzonspor, zirvede 65 puana sahip Galatasaray ile arasındaki farkı 33 puana çıkardı. İkinci Fenerbahçe ile ise 29 puanlık fark oluştu. Bu tablo, Fırtına'nın kulüp tarihinde bu haftalar itibarıyla zirveye en uzak kaldığı dönemlerden biri.

TRABZON'DA DAHA GOLCÜ

Bordo mavililer, 26. hafta sonunda attığı 39 golün 30'unu iç sahada kaydetti. Karadeniz ekibi, iç sahada 12 maçta 2.5 gol ortalamasıyla oynarken deplasmanda 12 müsabakada 9 golle 0.75 gol ortalamasında kaldı.

PUAN ORTALAMASI 2.25

Fırtına, ligde 26 haftalık bölümde kendi evindeki 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, iç sahada 27 puan toplayarak maç başına 2.25 puan ortalaması elde ederken dış sahada 0.41 puan ortalamasında kaldı.

BAŞAKŞEHİR DEPLASMANI

Bordo mavili takım bu sezon deplasmanda kazanamıyor. 12 dış saha maçından sadece 5 puan çıkarabilen Fırtına bugün Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Ardından Başakşehir deplasmanı var. Sonra da ligin flaş ekibi Göztepe, Papara'ya geliyor.

HİÇ YENİLMEDİ

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, bu süreçte 6 gol attı, sadece 1 gol yedi.

FIRTINA 4-2 ÖNDE

Fırtına ligin ilk yarısında 1-1 berabere kaldığı Hatay ile bugün 10. defa karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 9 maçlık periyotta 4, mor beyazlılar ise 2 galibiyet aldı. 3 de beraberlik çıktı. Bordo- mavililer attığı 12 gole karşılık; 8 gol yedi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Lundstram, Batagov, Arif, Okay, Mendy, Zubkov, Cham, Vişça, Sikan

Hatayspor: Bekaj, Calvo, Cengiz, Cemali, Görkem, Abdulkadir, Massanga, Selimcan, Boutobba, Strandberg, Fernandes