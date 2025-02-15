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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sitemi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sitemi!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair soruları cevaplarken kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilerle ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 00:59 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 01:35
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sitemi!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"CİHAN AYDIN'I TEBRİK EDİYORUM"

"İlk olarak Sayın Beşiktaş Başkanı olmak üzere Beşiktaş yönetimi bizi çok güzel misafir etti. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. İkinci olarak maçın hakemiyle ilgili konuşmak istiyorum. Yeri geldiği zaman hakemleri sert bir şekilde eleştiriyoruz ancak hakem çok güzel bir yönetim gösterdi, kendisini tebrik ediyorum."

"UĞURCAN ÇAKIR'A YAPILAN İNSANLIK AYIBIDIR"

"Uğurcan bizim gözbebeğimiz, takımımızın kaptanı. Aklı başında herhangi bir taraftarın bu tarz edilen bir küfürü doğru bulacağını asla düşünmüyorum. Uğurcan Çakır'a yapılan bir insanlık ayıbıdır. Taraftarın oyuncularla karşı karşıya geldiği zamanlar olabilir. Bunlar futbolun içerisinde var ama maç boyunca küfür edilmesini Beşiktaş gibi bir camiaya yakıştıramadım. Kimsenin bu tarz bir küfürü kabul edeceğini düşünmüyorum. Çok büyük bir saygısızlık oldu."

"TARAFTARA KARŞI ÇOK MAHCUBUM"

"Bu sezon itibarıyla taraftarıma karşı alınan sonuçlar nedeniyle çok mahcubum. Bunun dışında diyecek bir şeyim yok, şahsım adına bunu söyleyebilirim."

"ŞENOL GÜNEŞ'İN TALEP ETTİĞİ 5 OYUNCUNUN 4'ÜNÜ ALDIK"

"Hocamızın ve izleme ekibinin bizden talep ettiği 5 oyuncu vardı. Bu oyuncuların 4'ünü aldık, 1 tanesiyle de maddi şartlardan dolayı anlaşamadık. Trabzonspor yönetimi olarak hocanın onayından geçen tüm isimleri kadromuza katmaya çalışıyoruz. Bu önümüzdeki transfer döneminde de devam edecek. Eksiklerimiz hala var ama ekonomik tablo düzeldikçe, Trabzonspor'un borçları yönetilebilecek bir hale geldikçe takımda oynayacak kaliteli oyuncuların sayısı da artacaktır. Çok önemli sıkıntılardan geçtik, geçmeye devam ediyoruz. Bu tablo düzeltmeye devam ettikçe taraftarlarımızın istediği oyuncuları bünyemize katmaya devam edeceğiz."

"DÖRT BÜYÜKLER İÇİNDE HAKKI EN ÇOK YENEN TAKIMLAR TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ"

"En çok hakkı yenen takımlar Anadolu takımları. Bizim sesimiz daha yüksek çıktığı için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yıllardır Anadolu takımlarının başına gelmeyen kalmadı. Dört büyükler arasında bakarsak da en fazla hakkı yenen takımlar Trabzonspor ve Beşiktaş'tır. Lig iki kulüpten ibaret değil, bu ligde çok önemli takımlar var."

"BANZA İÇİN ŞU AN BİR GİRİŞİMİMİZ YOK"

"Banza için şu an bir girişimimiz yok. Geçen yıl kiraladığımız dönemde bizden istenen bonservis bedeli 20 milyon Euro'ydu. Bu rakamlar şu an Trabzonspor'un altından kalkabileceği rakamlar değil. Banza sevdiğimiz, şehri de seven ve takımla uyumlu bir oyuncu. Kalmasını istiyoruz ama şartlar nasıl gelişecek zaman içerisinde göreceğiz."

"MART AYINDA TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

"Mart ayı içerisinde önümüzdeki yıl için girişimlerimize başlayacağız. Şu anda izleme ekibimiz transfer edilebilecek oyuncularla ilgili çalışıyor. Stoper, orta saha ve santrfor takviyemiz olacak. Mart ayı itibarıyla görüşmelere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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