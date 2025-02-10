Trabzonspor'dan "adalet" vurgusu: "Hocam, adaletli olsun"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında İkas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşıldı.

Paylaşılan videoda, seremoni sırasında sahaya çıkan küçük bir çocuğun maçın hakemi Mehmet Türkmen'e dönerek "Hocam, adaletli olsun" dediği anlar yer aldı. Trabzonspor, bu görüntüleri "Bu renklere gönül vermiş herkes yıllardır sadece tek bir şey istiyor: Hocam, adaletli olsun." mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

İşte o paylaşım...