Trabzonspor Mustafa Eskihellaç transferini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavililer son olarak Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın kulübümüze kesin transferi konusunda Gaziantep FK ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın kulübümüze kesin transferi konusunda Gaziantep FK ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/XsYvZYVXyO

Yeni transfer Mustafa Eskihellaç'ın ilk sözleri ise şu şekilde oldu:

"BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUM"

Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük bir gurur. Sahada her şeyimi vererek, bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım.