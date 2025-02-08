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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Mustafa Eskihellaç transferini resmen duyurdu!

Trabzonspor Mustafa Eskihellaç transferini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 15:11 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 15:35
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Trabzonspor Mustafa Eskihellaç transferini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavililer son olarak Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın kulübümüze kesin transferi konusunda Gaziantep FK ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

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