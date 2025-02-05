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Haberler Trabzonspor Eskihellaç geri sayımı

Eskihellaç geri sayımı

Fırtına, Sikan ve Zubkov'un ardından 3. takviyeyi yapmak üzere. Karadeniz devi, Gaziantep FK'da forma giyen Mustafa Eskihellaç'ı transfer etmek için son aşamaya geldi. Daha önce görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Barisic'in ayrılması ve Eren Elmalı'nın gitme ihtimalinin bulunması nedeniyle 27 yaşındaki sol beki yeniden gündemine aldı. Her iki kanatta, sağ bekte ve orta sahada oynayabilen Mustafa'nın Trabzonspor'u istemesi nedeniyle bu kez görüşmeler olumlu sonuçlanabilir. Trabzon doğumlu olan futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Eskihellaç geri sayımı

Fırtına, Sikan ve Zubkov'un ardından 3. takviyeyi yapmak üzere. Karadeniz devi, Gaziantep FK'da forma giyen Mustafa Eskihellaç'ı transfer etmek için son aşamaya geldi. Daha önce görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Barisic'in ayrılması ve Eren Elmalı'nın gitme ihtimalinin bulunması nedeniyle 27 yaşındaki sol beki yeniden gündemine aldı. Her iki kanatta, sağ bekte ve orta sahada oynayabilen Mustafa'nın Trabzonspor'u istemesi nedeniyle bu kez görüşmeler olumlu sonuçlanabilir. Trabzon doğumlu olan futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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