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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Oleksandr Zubkov'un transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor Oleksandr Zubkov'un transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

Son dakika haberi: Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un transferini resmen açıkladı. İşte yıldız oyuncunun sözleşme detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 18:08 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 18:13
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Trabzonspor Oleksandr Zubkov'un transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk forması giyen Oleksandr Zubkov'un transferini resmen açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada;

Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 725.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır. ifadeleri yer aldı.

&mdash; Trabzonspor (@Trabzonspor) February 3, 2025

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