Trabzonspor Oleksandr Zubkov'un transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk forması giyen Oleksandr Zubkov'un transferini resmen açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada;
Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 725.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır. ifadeleri yer aldı.
"Başlamak için sabırsızlanıyorum"
𝐎𝐥𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫 𝐙𝐮𝐛𝐤𝐨𝐯 | #𝟸𝟸 pic.twitter.com/bag5l4WNCG
— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 3, 2025