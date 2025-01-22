Trabzonspor Danylo Sikan’ı resmen açıkladı

Trabzonspor, ara transfer döneminin ilk transferi olarak Danylo Sikan'ı resmen açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda FC Shakhtar Donetsk ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

SÖZLEŞME DETAYLARI:

Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.