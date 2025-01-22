Trabzonspor Danylo Sikan’ı resmen açıkladı

Trabzonspor, ara transfer döneminin ilk transferi olarak Danylo Sikan'ı resmen açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda FC Shakhtar Donetsk ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.
SÖZLEŞME DETAYLARI:
Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.