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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Danylo Sikan’ı resmen açıkladı

Trabzonspor Danylo Sikan’ı resmen açıkladı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, ara transfer döneminin ilk transferi olarak Danylo Sikan’ı resmen açıkladı. İşte yapılan açıklama.... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 21:09 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 21:20
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Trabzonspor Danylo Sikan’ı resmen açıkladı

Trabzonspor, ara transfer döneminin ilk transferi olarak Danylo Sikan'ı resmen açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda FC Shakhtar Donetsk ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

SÖZLEŞME DETAYLARI:

Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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