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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un gözü Shakhtar Donetsk'in yıldızlarında! Fırtına ayrı ayrı teklif yaptı

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un gözü Shakhtar Donetsk'in yıldızlarında! Fırtına ayrı ayrı teklif yaptı

Bordo-mavililer, Shakhtar Donetsk’in iki Ukraynalı yıldızı Zubkov ve Sikan’a talip oldu. Her iki oyuncuya teklifler yapan Trabzonspor, bu transferler için şartları zorluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un gözü Shakhtar Donetsk'in yıldızlarında! Fırtına ayrı ayrı teklif yaptı

Trabzonspor ara transfer döneminde henüz yeni bir isimle sözleşme imzalayamadı. Bu konuda yoğun bir çalışma içerisine giren bordo-mavililer, iki isme özel olarak ilgi gösteriyor. Karadeniz devi, Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan için ayrı ayrı teklif yaptı. Uzun zamandır uğraş verilen Zubkov dışında, aynı takımda forma giyen forvet oyuncusu Danylo Sikan'a da teklif yapan Trabzonspor, bu iki transfer için şartlarını ciddi şekilde zorluyor. Fırtına, Zubkov'a talip olan MLS ekibi San Diego FC'nin aynı bölgede oynayan Anders Dreyer'i transfer etmesi sonrası tek takım kaldı. Bu yüzden oyuncuyla ilgili fiyat beklentisini sürekli yüksek tutan Shakhtar'ın, Zubkov'un ayrılma isteğini göze alarak rakamsal olarak indirime gitmesi bekleniyor. Ancak, henüz Zubkov transferini sonuçlandırmayan Trabzonspor, ikinci bir hamle daha yaptı. Bordomavililer, aynı takımdan bir başka Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'a da resmen talip oldu.

YÜKSEK MALİYETİ VAR

Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan'ın yüksek maliyeti dikkat çekiyor. Bu sezon 18 maçta 4 gol katkısı sağlayan, 1.87 boyundaki forvet oyuncusu Sikan'ın Shakhtar Donetsk ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ kanatta oynayan Zubkov'un da Ukrayna ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.

ALTERNATIF DEĞIL

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından Oleksandr Zubkov dışında Danylo Sikan'ı da isteyen Trabzonspor, farklı bir planlama yaptı. Sikan'ın Zubkov'un alternatifi olmadığı, direkt forvet bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle 23 yaşındaki yıldızın istendiği vurgulandı. Teknik heyetin iki yıldızı da istediği bildirildi.

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