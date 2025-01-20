Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçında penaltı kararı! Uğurcan Çakır kullanmak istedi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Net Global Sivasspor'u ağırladı. İlk yarısı 3-0 ev sahibi Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlanan maçın 46. dakikasında Fırtına, penaltı kazandı.
Uğurcan Çakır penaltı kullanmak için Sivasspor ceza sahasına geldiğinde Sivassporlu oyunculardan tepki gördü. Uğurcan'ın yeni doğan çocuğuna gol armağan etmek istediği iddia edildi.
Tepkilerin ardından file bekçisi, kalesine geri döndü.
Simon Banza'nın kullandığı penaltıyı Sivasspor kalecisi Nikolic kurtardı.
İŞTE O ANLAR
📌 Trabzonspor penaltı kazandı 🧤 Uğurcan Çakır, penaltıyı kullanmak istedi 👀 Bu karardan vazgeçildi ❌ Simon Banza penaltı vuruşundan yararlanamadı 🥅 Trabzon'da ilginç an! #TSvSVS #beINSPORTS pic.twitter.com/uRaiU8QZ0a— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 20, 2025