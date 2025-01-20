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Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçında penaltı kararı! Uğurcan Çakır kullanmak istedi

Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçında penaltı kararı! Uğurcan Çakır kullanmak istedi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Net Global Sivasspor'u ağırladığı maçın 46. dakikasında penaltı kazandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 21:42
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Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçında penaltı kararı! Uğurcan Çakır kullanmak istedi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Net Global Sivasspor'u ağırladı. İlk yarısı 3-0 ev sahibi Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlanan maçın 46. dakikasında Fırtına, penaltı kazandı.

Uğurcan Çakır penaltı kullanmak için Sivasspor ceza sahasına geldiğinde Sivassporlu oyunculardan tepki gördü. Uğurcan'ın yeni doğan çocuğuna gol armağan etmek istediği iddia edildi.

Tepkilerin ardından file bekçisi, kalesine geri döndü.

Simon Banza'nın kullandığı penaltıyı Sivasspor kalecisi Nikolic kurtardı.

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