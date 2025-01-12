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Haberler Trabzonspor Edin Visca: Hedefimiz ilk 5'e girmek

Edin Visca: Hedefimiz ilk 5'e girmek

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte Edin Visca dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 18:21
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Edin Visca: Hedefimiz ilk 5'e girmek

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte Edin Visca dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE VISCA'NIN AÇIKLAMALARI

"Harika bir galibiyet aldık. Moral ve özgüven olarak buna ihtiyacımız vardı. Malheiro'yu hat-trick'ten dolayı tebrik ediyorum. Herkes bugün çok iyi oynadı. 4 gün önce de kupada kalemizi kapattık. Bu da önemli. Trabzonspor çok büyük bir camia. Hedefimiz ilk 5'e girmek. Önümüzdeki hafta Sivasspor maçında da taraftarı bekliyorum." Ben her zaman asist yapmak istiyorum. Bizim için en önemlisi kalemizi kapatıp 3 puanı almak. Uzun bir yol bizi bekliyor. Henüz hiçbir şey kazanmadık."

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