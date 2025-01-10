Opsiyon gecikmesi

Trabzonspor'un transfer şartları konusunda büyük oranda anlaşmaya vardığı Adryelson için sadece satın alma opsiyonu konusunda anlaşmaya varılamadı. Bordo-mavililer artık geri sayıma geçtiği Adryelson için şartların büyük bir bölümünde anlaşma sağlamıştı. Oyuncunun kendisi Trabzonspor'a yarım sezon için 700 bin euro civarındaki bir rakama 'evet' derken, kulüpler de sezon sonuna kadar kiralama konusunda prensipte anlaştı. Ancak iki kulüp arasındaki transferin resmiyet kazanmamasındaki tek nedenin sezon sonundaki satın alma opsiyonundaki şartları olduğu öğrenildi. Trabzonspor 26 yaşındaki oyuncunun opsiyon maddesinin zorunlu olmasını istemezken, Lyon ise zorunlu bir opsiyon koymak istiyor.

FERDİ BURGAZ SÜRPRİZİ

Trabzonspor, transferde alt liglere de ilgi gösteriyor. Bordo-mavili ekip, Karşıyaka'nın altyapısında yetişen 2003 doğumlu sol bek oyuncusu Ferdi Burgaz'a talip oldu. Nesine 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 3. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, ekonomik sebeplerden dolayı oyuncularına ödeme yapmakta zorlanıyor. Karadeniz ekibinin ilk teklifini yaptığı ifade edilirken, yeşil-kırmızılıların ise kapıyı 500 bin dolardan açtığı belirtildi. Bu durum üzerine iki kulüp temaslarını sürdürürken, fiyat konusunda ortak bir noktada buluşulması bekleniyor.