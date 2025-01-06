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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Mahmoud Trezeguet'in vefat eden annesi için başsağlığı mesajı

Trabzonspor'dan Mahmoud Trezeguet'in vefat eden annesi için başsağlığı mesajı

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Mahmoud Trezeguet'in vefat eden annesi için bordo-mavili camiadan başsağlığı mesajı yayımlandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 14:17 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 14:18
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Trabzonspor'dan Mahmoud Trezeguet'in vefat eden annesi için başsağlığı mesajı

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in vefat eden annesi için bordo-mavili camiadan başsağlığı mesajı geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Trezeguet ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.

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