Trabzonspor'dan Mahmoud Trezeguet'in vefat eden annesi için başsağlığı mesajı

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in vefat eden annesi için bordo-mavili camiadan başsağlığı mesajı geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Trezeguet ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trezeguet ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/I8T4SpEC1p