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Haberler Trabzonspor Banza'dan hakem tepkisi: "Faul de yok, penaltı da!"

Banza'dan hakem tepkisi: "Faul de yok, penaltı da!"

Son dakika Süper Lig haberi | Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda lider Galatasaray'a 90+8. dakikada yediği golle 4-3 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Simon Banza açıklamalarda bulundu ve hakeme tepki gösterdi. İşte Banza'nın o açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 23:29 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 23:31
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Banza'dan hakem tepkisi: "Faul de yok, penaltı da!"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda lider Galatasaray'a 90+8. dakikada yediği golle 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından Simon Banza, açıklamalarda bulunarak hakeme yönelik eleştirilerde bulundu. İşte Banza'nın açıklamaları:

"FAUL DE YOK, PENALTI DA"

Simon Banza: "Galatasaray maçını kazanmaya gelmiştik ama olmadı. Galatasaray'ın attığı golleri değerlendirmemiz lazım. İkinci gol ve penaltı! Faul de yok, penaltı da! Bunun incelenmesi, üzerine düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımımla gurur duyuyorum, Trabzonspor asla pes etmez. Yanlışlarımızı düzelteceğiz."

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