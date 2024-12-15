TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Matias Vargas pazarlığı!

Şenol Güneş ile yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Trabzonspor'da ibre tamamen transfer çalışmalarına döndü. Teknik direktör Şenol Güneş, Başkan Ertuğrul Doğan'dan forvet, kanat, orta saha, stoper ve bek bölgelerine takviye bekliyor. Transfer listesinde öncelik verilen bölgelerden bir tanesi kanat rotasyonu oldu. Orsic'in kadro dışı bırakılması ve Nwakaeme'nin sık sık sakatlanması sonrası sol kanat için isimler belirlendi. Kanat transferinde geniş bir liste üzerinden ilerleyen Trabzonspor'da, Güneş'in onay verdiği oyunculardan biri Matias Vargas. Ülkemizde daha önce 2021-22 sezonunda kiralık olarak Adana Demir forması giyen Vargas, sonrasında Çin'e gitmişti.

52 GOLE KATKIDA BULUNDU

Bu süreçte Shanghai Port'ta toplam 85 maça çıkan ve 20 gol, 32 asistlik skor katkısı gösteren 27 yaşındaki Arjantinli yıldızın sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor. Bordo-mavili yönetim, bonservis maliyeti olmadığı için Vargas'ı istiyor. Fakat arada rakamsal farklar var. Oyuncu tarafı ilk etapta imza parasıyla birlikte senelik 3 milyon euro talep etmişti. Sonrasında 2.5 milyon euro'ya çekti. Trabzonspor da teklifini 1.5 milyon euro'ya çıkardı. Taraflar arasında sıkı pazarlık sürüyor. Esas bölgesi sol kanat olan Vargas, 10 numara ve sağ kanatta da görev yapıyor. Çin'de maçların çok büyük bölümünde sol kenarda görev yapan yıldızın transferi 1-2 hafta içinde netleşebilir.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR SEÇENEK

Vargas'ın menajeri Cosentino, "Türkiye çok önemli bir seçenek. Shanghai Port sözleşme yenileme teklifi sundu ama Türkiye de olabilir. Tüm opsiyonlar için masadayız" diyerek Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı. Bordo-mavililerin, 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmelirini sürdürdüğü dile getiriliyor.