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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Ola Brynhildsen'den Trabzonspor itirafı!

TRANSFER HABERİ - Ola Brynhildsen'den Trabzonspor itirafı!

Midtjylland’ın Molde’ye kiraladığı 25 yaşındaki forvet Ola Brynhildsen, “Trabzonspor gibi büyük takımda forma giymekten mutlu olurum. Benimle ilgileniyorlar” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Ola Brynhildsen'den Trabzonspor itirafı!

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Şenol Güneş ile yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Trabzonspor, transfer harekatına devam ediyor. İlk hedeflerden biri de forvet hattına takviye. Şu an Simon Banza var ancak hem kiralık hem de performansı tatmin edici değil. Mevcut piyasa değerinin 16 milyon euro olduğu göz önüne alındığında 28 yaşındaki yıldızın Braga'dan tapusunun alınması pek olası değil. Bu nedenle bu bölgeye kalıcı bir çözüm için düğmeye basılmış durumda. Karadeniz devinin kurmayları, rotayı Norveç'e çevirmiş gibi gözüküyor. Hedefteki isim ise daha önce de gündeme gelmiş olan Ola Brynhildsen. 'Yeni Sörloth' olarak adlandırılan yıldız futbolcu, Trabzonspor'un teklifini resmen doğruladı.

29 MAÇTA 14 GOL, 2 ASİST

Bu sezon oynadığı 29 maçta 14 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, bordo mavili kulüpten teklif aldığını açıkladı. 1.75 boyundaki futbolcu,Norveç basınından tipsbladet.dk'ye konuştu ve "Başka bir takımda forma giymeye hazırım. Ama geleceğimle ilgili her şeyi kulübümle konuşuyorum. Evet, Trabzonspor'un benimle ilgilendiği iddiaları doğru. Daha önce Trabzonspor'un bana bir ilgisi vardı ve bundan dolayı da çok mutluyum. Sezon bitene kadar bu konuda karar vermeyeceğim. Ama Trabzonspor gibi büyük bir takımda forma giymekten de mutluluk duyarım. Benim için ileriye yönelik atılmış büyük bir adım olur" ifadesini kullandı.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Midtjylland'ın oyuncusu olan Brynhildsen, şu anda kiralık olarak Norveç Ligi ekibi Molde'de forma giyiyor. Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Danimarka temsilcisi, 1.75 boyundaki futbolcuyu devre arasında satmaya sıcak bakıyor. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen 25 yaşındaki yıldızın Midtjylland ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek. Piyasa değeri 3 milyon euro olan tecrübeli oyuncu için bordo mavililerin 2 milyon euro bütçe ayırdığı vurgulanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Brynhildsen için Trabzonspor yönetiminin temaslarını hızlandırması bekleniyor.

FIRTINA'YA İKİ GOL ATMIŞTI

Ola Brynhildsen, Trabzonspor taraftarlarının yakından tanıdığı bir isim. 2021'de Avrupa Konferans Ligi'nde Fırtına ile Molde arasında oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmada, Norveçli forvet iki kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

TRANSFER GEÇMİŞİ

Stabaek altyapısından yetişen Brynhildsen, 2020'de bedelsiz olarak Molde'ye gitti. 1 Eylül 2023'te ise Molde, 2.5 milyon euro'ya Midtjylland'a sattı. Danimarka ekibi onu sonra yeniden Norveç kulübüne kiralık gönderdi.

BU SEZON ŞOV YAPIYOR

Midtjylland kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Ola Brynhildsen, bu sezon Molde formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

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