TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da rota Vargas! Kısa süre içinde...

Trabzonspor'da mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın listesini yenileyerek yola devam edecek olması nedeniyle ibre tamamen transfer çalışmalarına döndü. Scout ekibinde bir değişikliğe giden ve sorumluluğa İhsan Gündüz Derelioğlu'nu yeniden getiren teknik direktör Şenol Güneş de Başkan Doğan'ın forvet, kanat, orta saha, stoper ve bek bölgelerine takviye bekliyor. Transfer listesinde öncelik verilen bölgelerden bir tanesi ise kanat rotasyonu oldu. Orsic'in kadro dışı bırakılması ve Nwakaeme'nin sık sık sakatlanması sonrası sol kanat için isimler belirlendi. İlk olarak sezon başında kiralık olarak Al-Rayyan'a gönderilen Trezeguet'nin geri çağrılması gündeme geldi.

BIRAKMAK İSTEMEDİLER

Ancak Rayyan yetkilileri oyuncuyu devre arasında bırakmayacaklarını ve sözleşme süresince onu takımda tutacaklarını açıkladı. Bu gelişme üzerine şu an Çin ekibi Shanghai Port takımında forma giyen ancak aralık ayında serbest kalacak olan Matias Vargas için temaslar başladı. Ülkemizde bir dönem Adana Demirspor forması da giyen 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle gerçekleştirilen ilk görüşmede oyuncunun devre arasındaki planlamada düşünüldüğü aktarıldı. Serbest statüde olacağı için farklı takımlarla da görüşen Vargas'ın transferi için yönetim kurulunun kısa süre içerisinde daha somut adımlar atma düşüncesinde olduğu öğrenildi.

Yunus Emre SEL

35 MAÇTA 2 GOLE KATKI

Shanghai Port'ta bu sezon 35 karşılaşmada görev alan yetenekli oyuncu, 15 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 5 milyon euro bandında olan Vargas, sol kanat ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor.

ADANA DEMİR'DE GÖREV YAPTI

Süper Lig'de daha önce 2021-22 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, sonrasında 4 milyon euro bedelle Espanyol'dan Çin'e gönderilmişti.

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇENEK

Vargas'ın menajeri Cosentino, "Türkiye çok önemli bir seçenek. Shanghai Port sözleşme yenileme teklifi sundu ama Türkiye de olabilir. Tüm opsiyonlar için masadayız" diyerek Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı. Bordo-mavililerin, 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir görüşme yaptığı iddia ediliyor.