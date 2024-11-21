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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadı

Trabzonspor Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadı

Trabzonspor olağan genel kurul için gerçekleştirilen ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadı. Genel kurul, 30 Kasım-1 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 15:28 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 15:51
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Trabzonspor Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadı

Trabzonspor'da bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında çoğunluk sağlanamadı.

Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk aranmaksızın 30 Kasım-1 Aralık tarihinde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada "Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu'nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 21 Kasım 2024 Perşembe (bugün) saat 10.00'da "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri- Trabzon" adresinde yapılmış, ancak oy kullanma hakkı bulunan 9905 üyemizden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde Kulübümüzün Olağan Genel Kurul toplantısı 30-Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00'da "Hayri Gür Spor Salonu-Trabzon" adresinde yapılacaktır" denildi.

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