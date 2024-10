Galatasaray şanssızlığı

Trabzonspor, 18 derbide 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti, 6 kez kaybetti. Fırtına, Avcı yönetiminde söz konusu üç büyük kulüple Trabzon'da oynadığı maçlarda ise en fazla Fenerbahçe'yi yenmişti. Trabzonspor, Galatasaray'a karşı Papara Park'ta çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken, Avcı yönetiminde Beşiktaş'a karşı iç sahada sadece 1 maça çıkıldı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

EN FAZLA FENER'İ YENDİ

Fırtına, Fenerbahçe'ye karşı Abdullah Avcı yönetiminde sahasında çıktığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilere karşı deneyimli teknik adam yönetiminde 2020-21 sezonunda 1-0 ve geçen yıl 3-2 yenilen bordo-mavililer, son arada oynanan maçları 3-1 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. Bu periyotta 5 gol atıp kalesinde 1 gol gören Trabzonspor, Pazar günü rakibini yenerek yeni bir seri istiyor.

26 SENELİK HASRET BİTTİ

Karadenız devi, geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde 4 büyük maça çıkarken, sadece Fenerbahçe'yi yendi. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakip sahada 3 puan çıkarmayı başardı. Karadeniz devi, Avcı ile son 3 karşılaşmada Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 ve Fenerbahçe'ye Papara'da 3-2 mağlup oldu.

SÜRPRİZ HAKEM: ÇAKIR

Trabzonspor-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu. MHK, dev maça sürpriz bir hakem atadı: Oğuzhan Çakır. Çakır, 1999'da doğdu ve Süper Lig'de görev yapan en genç hakem oldu. İki takımın maçında ilk kez düdük çalacak Çakır, ilk derbisine çıkacak. Çakır, G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un "Burada maç yöne-temezsin" demesiyle gündeme gelmişti.

ALIN SİZE 'GENÇ' HAKEM

Eldeki mevcut hakem kadrosu her geçen gün yapılan hatalardan sonra gelen demeçler ve hakemlerin sürekli görevden el çektirilmeleri, görev dışı kalmaları, 'istenmeyen hakem' kadrosunun her geçen gün şişerek çoğalması. Her sezona başlarken hiç yıpranmamış hakem bulma şansınız yok. Hakemler görev yapa yapa deneyim kazanacaklar. Arda Kardeşler olayından sonra MHK'nin de artık çaresizlik içinde yapacağı hiçbir şey kalmadı. Eldeki mevcutlar içinde genç hakemler isteniyor; "Buyurun size genç hakem verelim. Herkes de sussun" dedi, Oğuzhan Çakır'ı verdi.