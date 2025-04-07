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Haberler Beşiktaş Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 19:53
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Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Ligde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek, ezeli rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattıran Kara Kartal, Türkiye Kupası çeyrek final maçında ise Göztepe'ye 3-1 kaybederek elendi. Beklenmedik vedanın ardından tamamen lige odaklanan siyah-beyazlılar, Reeder Samsunspor'un kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. 47 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, ligi 3. sırada tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Burak Yılmaz yönetiminde son 2 haftayı kazanan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa: Andreas, Kamil, Opoku, Yasin, Jhon, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Kevin, Can Keleş, Fall.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Mario, Muçi, Immobile.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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