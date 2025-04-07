TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Alban Lafont'e kanca!
Sezon sonu Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray, önümüzdeki sezondan itibaren kaleyi emanet etmek üzere yeni file bekçisi arayışlarına başladı. Sarı kırmızılıların Fransa Ligue 1 ekiplerinden FC Nantes'te forma giyen Alban Lafont için hummalı bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri (Galatasaray transfer haberi)
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Lafont, ara transfer döneminde Nantes'e gelen 34 yaşındaki kaleci Anthony Lopes'in ardından kalıcı olarak yedeğe çekildi.
TRANSFER SİNYALİ VERDİ
Fransız temsilcisinin yedek takımı ile National 3 turnuvasında boy gösteren Burkina Faso asıllı Fransız eldiven, bir maçın ardından "Böyle kolay vazgeçmeyeceğim. Haziran ayı için sessizce hazırlıklarımı ve planlarımı sürdüreceğim." diyerek transfer olacağının sinyallerini verdi.
Öte yandan Galatasaray'ın Lafont'u renklerine bağlamak üzere hazırlıklara başladığı ve yaz transfer döneminde Nantes'in kapısını resmi teklif ile çalacağı aktarıldı.
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