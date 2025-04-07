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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Alban Lafont'e kanca!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Alban Lafont'e kanca!

Sezon sonu Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray, önümüzdeki sezondan itibaren kaleyi emanet etmek üzere yeni file bekçisi arayışlarına başladı. Sarı kırmızılıların Fransa Ligue 1 ekiplerinden FC Nantes'te forma giyen Alban Lafont için hummalı bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri (Galatasaray transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 18:43
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Alban Lafont'e kanca!

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Galatasaray, sezon sonunda vedalaşacağı tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın yerine kaleyi emanet edeceği ismi Fransa'da buldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Alban Lafont'e kanca!

Bu isim Temmuz 2021 tarihinden bu yana Ligue 1 ekiplerinden FC Nantes forması giyen ve uzun süre takımın ilk 11 kalecisi olan Alban Lafont.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Alban Lafont'e kanca!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot Sur7'den derlediği habere göre Galatasaray, kariyerine başka bir takımda devam etmek isteyen Lafont için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Alban Lafont'e kanca!

Lafont, ara transfer döneminde Nantes'e gelen 34 yaşındaki kaleci Anthony Lopes'in ardından kalıcı olarak yedeğe çekildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Alban Lafont'e kanca!

TRANSFER SİNYALİ VERDİ

Fransız temsilcisinin yedek takımı ile National 3 turnuvasında boy gösteren Burkina Faso asıllı Fransız eldiven, bir maçın ardından "Böyle kolay vazgeçmeyeceğim. Haziran ayı için sessizce hazırlıklarımı ve planlarımı sürdüreceğim." diyerek transfer olacağının sinyallerini verdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Alban Lafont'e kanca!

Öte yandan Galatasaray'ın Lafont'u renklerine bağlamak üzere hazırlıklara başladığı ve yaz transfer döneminde Nantes'in kapısını resmi teklif ile çalacağı aktarıldı.

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