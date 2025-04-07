TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Alban Lafont'e kanca!

TRANSFER SİNYALİ VERDİ Fransız temsilcisinin yedek takımı ile National 3 turnuvasında boy gösteren Burkina Faso asıllı Fransız eldiven, bir maçın ardından "Böyle kolay vazgeçmeyeceğim. Haziran ayı için sessizce hazırlıklarımı ve planlarımı sürdüreceğim." diyerek transfer olacağının sinyallerini verdi.