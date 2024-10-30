F.Bahçe motivasyonu

Sezon başında tam 13 transferle dikkatleri üzerine çeken bordo-mavili ekip, Trendyol Süper Lig maratonunda ise istikrarlı bir grafik çizemedi ve geride kalan 10 haftada yalnızca 12 puan toplayabildi. Bu performansla ligin zirvesinden uzak kalan Trabzonspor, taraftarlarında hayal kırıklığı yarattı. Bordo-mavili takımın Avrupa macerası da kısa sürdü. Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalamayan Fırtına, Avrupa'dan erken elenerek taraftarlarını üzdü. Bu sonuçlar Trabzonspor taraftarı için hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında bu sezon için büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu.

GÜNEŞ: BORCUMUZ VAR

Bu zorlu periyodun ardından Fırtına, pazar günü evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve tüm camia, bu derbiye kırılma anı olarak bakıyor. Alınacak bir galibiyet tüm kara bulutları dağıtabilir, yeni bir çıkışın ateşini yakabilir. Güneş, futbolcuları ile yaptığı toplantıda, "Şu anda zor durumdayız. Ancak buradan çıkmak için Fenerbahçe önemli bir fırsat olabilir. Kazanmamız gerekir. Herkesin savaşmasıyla 3 puan alabiliriz. Başkan Doğan'a, taraftara ve tüm camiaya borcumuz var. Kötü gidişatı bitirmek için bu tarihi fırsatı kaçırmayalım" dedi.

DERBİ MAÇ ORYANTASYONU

Yeni transferlere Fenerbahçe derbisinin önemi, camia için ne demek olduğu anlatılacak. Ayrıca yönetim kurulu da takımın motivasyonunu daha da artırmak için özel bir prim vermeyi planlıyor.

KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

BORDO mavili taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için özel bir koreografi çalışması içerisine girdi. Ayrıca yapılacak toplantılarla maçta hep birlikte hareket edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.

DEV MAÇA BÜYÜK İLGİ

BORDO mavili taraftarlar Fenerbahçe derbisinin biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Diğer maçlara oranla fiyatları biraz artırılan biletler satışa çıktığı andan itibaren hızla tükenmeye başladı. Gişelerde uzun kuyruklar oluştu. Papara Park Stadını'nın pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında kapalı gişe olması bekleniyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

KARADENIZ devinin Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle: VIP Platinum B: ₺5.000, A/C: ₺4.500, VIP Gold: ₺3.750, VIP Silver: ₺3.000, Batı: ₺1.250, Doğu: ₺900, Fırtına: ₺800, Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺400