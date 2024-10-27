Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

İlk 45'te Uğurcan Çakır, iki muazzam kurtarış yaparak takımı ayakta tuttu. Trabzonspor, ilk yarıda rakibi karşılamayı bile beceremedi. Göztepe, Trabzonspor orta sahasını jet gibi geçti resmen! Rakip 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor oyunu rakip keleye yıkar diye düşündük ama en ufak bir reaksiyonu göremedik bordo mavili takımdan! Hakem Cihan Aydın, Banza'nın bileğine tekme atan Dennis'e kırmızı kart gösterdi. Göztepe yedek kulübesi bu kırmızı kartın neyine itiraz etti anlayamadım!
Şenol Güneş, ikinci yarıya hamleler yaparak başladı. Uyuyan takımını ayağa kaldırmak için! Üç değişiklik birden geldi Şenol hocadan... Muhammed Cham, Nwakaeme ve Denswil oyuna dahil oldu. Draguş, Malheiro ve Bardhi kenara geldi. Çıkan oyuncular zaten ilk yarıda hayalet gibi sahada dolaştı durdu...