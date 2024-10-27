Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Göztepe, ikinci yarıya da pozisyonla başladı... Yine Uğurcan müthiş bir kurtarış yaptı. Bordo-mavililerin rakip kaleye ilk şutu 51'de Muhammed Cham ile geldi ama o da isabetsiz bir şuttu. Trabzonspor öne çıkıp gol ararken, Göztepe ani bir kontratak ile golü buldu. İlk yarıda Trabzonspor savunmasına çok zor anlar yaşatan, maçın yıldızı İsaac Solet, Göztepe'yi öne geçirdi. Hemen ardından Trabzonspor penaltı kazandı. Banza, Lis'i terse yatırarak skoru 1-1'e getirdi.

Trabzonspor, skoru eşitledikten sonra rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı. Çok net pozisyonlar yakaladı bordo-mavililer... Bu dakikalarda Göztepe çok iyi savunma yaptı. Kaleci Lis de Banza'nın kafa vuruşunu 90'dan çıkardı. Şenol Güneş, Umut Bozok'u da oyuna alarak kazanmak için bütün hamlelerini yaptı. Ancak 90+2'de Tijanic'in golü ile İzmir'den puansız döndü.