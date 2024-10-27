  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırladı. 2 - 1 sonuçlanan karşılaşmanın ardından spor yazarları, kendi kalemlerinden mücadeleyi değerlendirdiler. İşte o çarpıcı ifadeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 08:59
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Zeki UZUNDURUKAN: Trabzonspor kötüye gidiyor!

Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadı'nın çimlerinde Göztepe kalesine ilk yarıda şut dahi atamadı. Korner yok, pozisyon yok! Trabzonspor adına olumlu tek şey yok! Üstelik de rakip, 28'de 10 kişi kalmasına rağmen! İlk 5 dakika önde basan, isabetli paslar atan bir Trabzonspor gördük. Hepsi bu! Sonrası tam bir kabus! Göztepe oynadı, Trabzonspor seyretti. Uğurcan Çakır olmasa rakip farka gidecek daha ilk yarıda hem de! Uğurcan Çakır ile Göztepeli hücumcular arasında geçen bir ilk yarı izledik. İlk yarı istatistiklerine şöyle bir baktım: Trabzonspor'dan ilk yarıda gol beklentisi 0 (sıfır) yazıyordu!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

İlk 45'te Uğurcan Çakır, iki muazzam kurtarış yaparak takımı ayakta tuttu. Trabzonspor, ilk yarıda rakibi karşılamayı bile beceremedi. Göztepe, Trabzonspor orta sahasını jet gibi geçti resmen! Rakip 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor oyunu rakip keleye yıkar diye düşündük ama en ufak bir reaksiyonu göremedik bordo mavili takımdan! Hakem Cihan Aydın, Banza'nın bileğine tekme atan Dennis'e kırmızı kart gösterdi. Göztepe yedek kulübesi bu kırmızı kartın neyine itiraz etti anlayamadım!

Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Şenol Güneş, ikinci yarıya hamleler yaparak başladı. Uyuyan takımını ayağa kaldırmak için! Üç değişiklik birden geldi Şenol hocadan... Muhammed Cham, Nwakaeme ve Denswil oyuna dahil oldu. Draguş, Malheiro ve Bardhi kenara geldi. Çıkan oyuncular zaten ilk yarıda hayalet gibi sahada dolaştı durdu...

Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Göztepe, ikinci yarıya da pozisyonla başladı... Yine Uğurcan müthiş bir kurtarış yaptı. Bordo-mavililerin rakip kaleye ilk şutu 51'de Muhammed Cham ile geldi ama o da isabetsiz bir şuttu. Trabzonspor öne çıkıp gol ararken, Göztepe ani bir kontratak ile golü buldu. İlk yarıda Trabzonspor savunmasına çok zor anlar yaşatan, maçın yıldızı İsaac Solet, Göztepe'yi öne geçirdi. Hemen ardından Trabzonspor penaltı kazandı. Banza, Lis'i terse yatırarak skoru 1-1'e getirdi.

Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Trabzonspor, skoru eşitledikten sonra rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı. Çok net pozisyonlar yakaladı bordo-mavililer... Bu dakikalarda Göztepe çok iyi savunma yaptı. Kaleci Lis de Banza'nın kafa vuruşunu 90'dan çıkardı. Şenol Güneş, Umut Bozok'u da oyuna alarak kazanmak için bütün hamlelerini yaptı. Ancak 90+2'de Tijanic'in golü ile İzmir'den puansız döndü.

Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Trabzonspor bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini almanın hesaplarını yaptığı maçta namağlup ünvanını da kaybetti. Trabzonspor bu değil! Trabzonspor 10 kişi kalmış bir rakibe böyle kolay teslim olmaz. Art arda hiç galibiyeti bulunmayan Karadeniz devi, dün 6 puanlık maçı kaybetti. Çünkü iki takım da 12 puandaydı ve yükselme fırsatı vardı. Şenol Güneş'in bir an önce gerekli hamleleri yapması gerek. Yoksa gidişat iyi değil. Bu arada muhteşem Göztepe taraftarının takımlarına verdiği destek ise mükemmeldi...

Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Mustafa ÇULCU: Hakem iyi çıktı

Topa ve adama sert bu kadar fazla oyuncu grubu ile ince işler yapmanız zor. Trabzonspor'da yaşanan sıkıntıların temel sancıları sezon başı yapılan hatalı kadro mühendisliğinden kaynaklandığı ortada net görülüyor ve bu sıkıntılar son dakikalarda mağlubiyeti getirdi. Bordo mavili takım dün 90 dakikanın hemen hemen hiçbir bölümünde etkili olamadı. Özellikle ilk yarıda ne oynadığını kimse anlayamadı. 10 kişi kalan rakip karşısında daha dirençli, daha efektif, daha istekli oynamasını, mücadele etmesini beklerdim. Göztepe'nin bir eksik kalmasına rağmen oynadığı oyun ve mücadelesi alkışı hak ediyor.

Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Yaşadıklarından sonra Cihan Aydın'ın hakemlik karakterinde değişim olmuş. Sahada bir başka kararlı otoriter duruş sergiliyor. İki sarı kartına katılmamakla birlikte gösterdiği kartlarda ve kararlarında VAR'a yaslanmaması çok olumlu. Zaten atletik ve çok koşan bir hakem. Kendisine top çarpması klasına yakışmadı. Göztepe'nin attığı golde Solet sola adım atarak hava topuna yükselen Uğurcan'ın altına giriyor vücudu ile faul yapıyor, iptal kararı doğru.

Spor yazarlarından Göztepe - Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

29. dakikada hakemin sahada değerlendirip verdiği Dennis'e kırmızı kart doğru. Dennis zamanlama hatası yapıyor ve Simon Banza'nın kaval kemiğine acımasızlık içeren bir faul yapıyor. 62. dakikada Lundstram'ın şutunda kolu açık genişlemiş olan Bokele, elle oynayınca hakem VAR'a bırakmadan direkt doğru bir penaltı kararı verdi. Ama sarı kartı unuttu. Sarı göstermeliydi. 85. dakikada Solet'in Eren Elmalı'ya çift ayakla atlayarak girmesi benim futbol anlayışımda net kırmızı kart ama hakem sarı kart yeterli dedi. Kulübelere kart uygulamaları doğruydu.

Galatasaray'a Hırvat maestro! Ara transferde geliyor
F.Bahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu
DİĞER
Sene 1970... Bu ünlü teknik direktörü tanıdınız mı? O şimdilerde dünyanın en iyilerinden biri
Bahçeli İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın uykularını kaçırdı! Özgür Özel kapalı kapılar ardında ne dedi? CHP'deki çatlak seslerin arka planı
İlginç tesadüf! Mertens ve Osimhen...
Oosterwolde'nin yerine 23'lük sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Bodrumspor maçı detayları F.Bahçe - Bodrumspor maçı detayları 09:49
Bugün hangi maçlar var?⚽ 27 Ekim Pazar Bugün hangi maçlar var?⚽ 27 Ekim Pazar 09:44
"Uyuyan takımını ayağa kaldırmak için" "Uyuyan takımını ayağa kaldırmak için" 08:59
Barça Arda'sız Real'i evinde dağıttı! Barça Arda'sız Real'i evinde dağıttı! 01:09
Şenol Güneş: Sorumlu benim Şenol Güneş: Sorumlu benim 01:09
Trabzonspor 90+2'de yıkıldı! Trabzonspor 90+2'de yıkıldı! 01:09
Daha Eski
F.Bahçe'nin yıldızını Jesus kapıyor! F.Bahçe'nin yıldızını Jesus kapıyor! 01:09
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:09
Samsunspor doludizgin! Samsunspor doludizgin! 01:09
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! Mourinho yönetiminde... F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! Mourinho yönetiminde... 01:08
Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i 01:08
Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli... Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli... 01:08