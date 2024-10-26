Göztepe 2-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanına konuk oldu. Göztepe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 60.dakikada Isaac Solet ve 90+2. dakikada David Tijanic kaydetti. Trabzonspor'un golü, 64. dakikada Simon Banza'dan (P) geldi.

Göztepe'de Anthony Dennis 28. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu karşılaşmayla birlikte Göztepe, Süper Lig'de 15 puana yükseldi. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak,

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada ceza sahasına girerken topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Isaac Solet'in şutunda top kaleciden tekrar bu oyuncuya geldi. Açısını kaybeden Solet'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

28'inci dakikada Göztepe'de Dennis, Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

39'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Fofana'nın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in şutunda kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.

60'ıncı dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Juan'ın ceza sahası içinden yaptığı ortada savunmaya da çarpan topu Isaac Solet kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.

62'nci dakikada ceza sahası içindeki Lundstram'ın kaleye gönderdiği şutta top Bokele'ye çarptı. Bokele'nin meşin yuvarlağı elle müdahale ettiğini tespit eden hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu 64'üncü dakikada kullanan Banza takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

81'inci dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Umut Bozok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

84'üncü dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Tijanic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe çarpan top auta çıktı.

86'ncı dakikada Cham'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Lis sona anda kornere uzaklaştırdı.

90+2'nci dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Yaşanan karambolden sonra atağa çıkan Göztepe'de Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Tijanic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.