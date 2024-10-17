Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: UEFA ceza verebilir

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon'da Mercan Radyo'ya önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, "Bu hafta Trabzon'da bir toplantı düzenleyerek, merak edilenleri net şekilde açıklayacağım. 9 milyara yakın bir ödeme yaptık, insanlar nasıl yaptığımızı merak ediyor. Bunu nasıl başardığımızı anlatacağız. Trabzonspor'un önündeki en önemli problem Bankalar Birliği anlaşmasıydı, bununla da birlikte vergi. Önce şunu açıklayalım, kulübün kasasından geçen sezon 700 milyon TL'nin üzerinde faiz çıktı. Artık borcu ödemeyi geçtim, faizin faizini ödeyecek durum yoktu. Trabzonspor'u büyük bir yükten kurtardık" diye konuştu.

UEFA BİZE CEZA VEREBİLİR

Bankalar Birliği'nden çıkmakla her şey sona ermedi vurgusu yapan Doğan, şöyle devam etti: "Problemler bitmedi. Herkesin kafasında Bankalar Birliği'nden çıktık, bitti gibi bir algı oluştu. Evet büyük bir iş yaptık ama bitmedi. Trabzonspor'un 2 milyara yakın ödemesi gereken bir vergi borcu var. Hem Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık bu borçlara izin vermiyor hem de UEFA, borçsuzluk kağıdını veremeyen kulüplerin Avrupa'da yer alamayacağını, transfer yasağı gibi cezalarla karşılaşacağını belirtti. Biz bu sorunlarla karşılaşmamak adına, hızlı bir şekilde bu borcu da ödemenin çalışmalarını yapıyoruz. Bir an önce bu sorunu da çözmek istiyoruz."

CAMİAYA KARŞI MAHCUBUZ

Başkan Ertuğrul Doğan, "Ekonomik anlamda mütevazı olamayacağım, üzerime düşeni fazlasıyla yaptık. Ama sahada aynı başarıyı gösteremedik. Taraftarlarımıza ve camiamıza karşı mahcubuz. Elimizden geleni yaptık ama bazı şeyler yolunda gitmedi. Ama düzeleceğiz" ifadesini kullandı.

ARALIK SONUNA KADAR 30 MİLYON EURO

Ertuğrul Doğan, "Artık daha önceden yapılan anlaşmaların sonuçlarını görüyoruz. Bu paralar gidiyor. Biz de projeler gerçekleştiriyoruz. Şu anda çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz ama asla ve asla camiamızın rahatlamaması lazım. Yapılacak ekonomik anlamda iş çok fazla, üstüne basarak söylüyorum, çok çok fazla. Trabzonspor'un aralığa kadar borçsuz kağıdı alabilmesi için ödemesi rakam 30 milyon. Yani borçsuzluk kağıdı eskisi gibi yılda bir alınmıyor" dedi.

İSTANBUL'DA 3 ARAZİ

Kulübün projelerinden bahseden Doğan, "Kartal'ı bitirdik, havaalanı yanındaki araziyi hallettik. Bunları üzerinde proje yapılabilir şekilde çözdük. Şu anda İstanbul'da 3 arazinin üstünde daha hamlelerimiz var. Bunlar camiamızın da takip etmesi gereken bir durum, ben bu konularla alakalı gerekli başvuruları yaptığımda duyurularını yapacağım. Çok önemli hamleler yaptık ama çok daha önemli hamleler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ DOĞRU TERCİH

Doğan: Şenol hoca tercihimizin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Enerjisi çok yüksek. Kendine inancı, oyunculara inancı yüksek. Oyuncuların kaliteli olduğunu, önümüzdeki günlerde sistem oturduğunda çok farklı bir takım izleyeceğimize inanıyor. Hocamıza ve futbolcularımıza inancım tam. Bu konuda ben taraftarlarımıza ve camiamıza karşı mahcubum. Geçen sene üçüncü bitirdik, Türkiye Kupası'nda finale kaldık ama olmadı. Bir kupa istiyorduk, bu sene hedefimiz müzemize bir kupa getirebilmek. İnşallah bunu başaracağız."

YABANCI YATIRIMCILAR

Trabzonspor'a gelen yatırım teklifleri konusuna da açıklık getiren Başkan Doğan, "Yabancı şirketlerin, Trabzonspor'un yaptığı yatırımlarla ilgili her zaman bir görüşme talebi var. Bir isteği var ama şunu net şekilde belirtelim, Türkiye'de bu durum zaten kanunen mümkün değil. Biz temasa geçen firmalara, gruplara bu durumu belirtiyoruz. Bunun dışında kanun değişse bile bunun kararını verecek olan ben değil, Trabzonspor Kongresi'dir" diye konuştu.

GÜNEŞ, TRANSFER RAPORU SUNMADI

Transfer konusu hakkında Doğan, "Trabzonspor'da transfer tamamen teknik yönetim ne talep ederse o yönde oluyor. Şenol hocamız çalışmalarını yapıyor. Şu ana kadar hocamızdan bize gelen bir rapor yok. Hocamız, isimler üzerinden çalışıyordur lakin bizden henüz bir talebi olmadı. Rapor geldiğinde biz de çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

FENERBAHÇE MAÇINA KADAR

Sorumluluktan kaçmadığını belirten Doğan, "Trabzonspor'un durumunu, nereye gideceğini bildiğim için Trabzon'un bir evladı olarak sorumluluktan kaçmadım. Ekonomik olarak istediğinizi yapın sahada başarı yoksa taraftar dinlemez, genç kardeşlerimiz dinlemez. Haklılar ben de olsam ben de dinlemezdim. Onu da düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Camiamızın oyuncularımıza, Şenol Güneş'e sahip çıkması gerekiyor. Fenerbahçe derbisi gibi önemli bir maç var önümüzde. O karşılaşmaya kadar en iyi noktaya çıkmayı hedefliyoruz."

SPOR LİSESİ AÇILDI

Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Başkan Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş, Akçaabat'ta İbrahim Erdemoğlu Spor Kompleksi'nin açılışına katıldı. Bakan Bak, "Trabzon'da 8 yıl çalıştım. Sebat önemli bir kulüp. Yıllardır beraber çalıştırdığımız Kadir Özcan ağabeyimiz vardı. Faruk Özak bakanımızı unutamayız. Ondan çok şey öğrendik" dedi.

DOĞAN'DAN ZİYARETLER

Başkan Ertuğrul Doğan dün Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Doğan'a plaket takdim edildi. Doğan ardından spor lisesinin açılışına katıldı.