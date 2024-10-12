Trabzonspor'da hedef yeniden Orban!

Trabzonspor yönetimi ara transfer için erkenden hazırlıklara başladı. 8 numara, kanat, kanat-forvet ve hatta stoper takviyeleri yapılabilir. Teknik direktör Şenol Güneş, şimdiden bu dört bölgeye oyuncu bakılmasını istemişti. Gift Orban'ın ise yeniden gündeme gelme ihtimali yüksek. Yaz transferinin son günlerinde Fırtına'nın kadrosuna katmak adına çok uğraştığı Orban için opsiyonlu kiralama formülüyle toplamda 8 milyon euro'ya yakın rakam gözden çıkartılmıştı. Fakat Fransa ekibi Lyon, 12 milyon euro'nun altına kesinlikle düşmeyince transfer olmamıştı.

HOCASI ONU ARTIK İSTEMİYOR

Fakat artık Fransız ekibinin eli o kadar güçlü gözükmüyor. Çünkü Gift Orban son 4 karşılaşmada 1 dakika bile süre alamadı. Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos ve Rangers maçlarında kulübeye hapsolan Orban, Ligue 1'deki Toulouse ve Nantes maçlarında ise kadroya bile alınmadı. Lyon'un hocası Sage, Orban'ın performansından ziyade takım içindeki uyumundan ve disiplininden hiç memnun değil. Takıma aidiyet duymadığı belirtiliyor. Bordo-mavililer, ocak ayında Orban konusunda yine opsiyonlu kiralama şeklinde bir teklifle Fransızların kapısını çalabilir.

ORBAN ANALİZİ

Orban'ın hikayesi için çok gerilere gitmeye gerek yok, Orban'ı Kasım 2021'de Nijerya'da düzenlenen bir sokak turnuvasında iki Norveçli gözlemci keşfetti.

Bir süre vize problemi nedeniyle memleketinde top koşturmaya devam eden Orban için 2022'nin Nisan ayında vize çıkıyor ve Orban, Stabaek'te şova başlıyor.

Santrfor olarak ilk kez 11 oynadığı mücadelede 2 gol 1 asist kaydeden Orban, süre gelen 5 maçta da 7 gol kaydedince Norveç'te kısa sürede ilgi odağı oluyor.

Orban, Norveç'te sezonu lig özelinde 22 maçta 16 gol, 7 asistle tamamlayınca Belçika ekiplerinden Gent'e 4 milyon 600 bin euro karşılığında transfer oldu.

Belçika'da uyum sorunu yaşamayan Orban, henüz iki sene önce Nijerya'da top koşturan bir genç olmasına rağmen ilk sezonunu 22 maçta 20 gol, 2 asistle bitirdi.

Bu istatistikleriyle 2023 Ocak ayında Fransız devi Lyon'a 14 milyon euro'ya transfer olan Orban, Ligue 1'de az süre aldığı 19 maçta 5 gol kaydetti.

Bu sezon Ligue 1'de 3 maçta 186 dakika oynadı. Ligin ilk haftasında takımı Lyon, Strasbourg karşısında 3-2 yenikken attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

SAVUNMAYA YARDIM EDİYOR

Takım savunmasına oldukça yardımcı olmaya çalışan Orban bu anlamda gerçekten takımını rahatlatan bir isim. Ayrıca atak başlangıçlarında sık sık geriye gelerek orta sahadan top dağıtmayı seviyor. Kendisinin en önemli artılarından biriyse geçiş hücumlarında da oldukça hızlı bir biçimde aksiyon alması.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Lyon forması altında 19 maça çıkan Orban, 5 kez gol sevinci yaşadı.

205 SANİYEDE 3 GOL ATTI

Başakşehir ile Gent, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş maçında karşılaşmıştı. Rövanş maçında Gift Orban, 205 saniye içinde Başakşehir ağlarına 3 gol atarak Türk taraftarın dikkatini çekmişti.

Güneş'in tam aradığı adam Orban çift santrforun sağında ya da sağ kanat forvet olarak kullanılabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken tek husus tek santrfor oynamaması gerektiği. Çünkü sırtı dönük oyun Orban'ın yumuşak karnı. Şenol Güneş'in istediği kanat forvet tanımına uyan bir isim.

Trabzonspor'un rakibi kendi yarı sahasına hapsettiği anlarda teknik kapasitesi ve zarafetiyle kilit açabilecek bir isim. Genç futbolcu, geniş alanda hızıyla, dar alanlarda ise top hakimiyetiyle şov yapabilir.

MÜTHİŞ PATLAMA ÖZELLİĞİ

Orban tam anlamıyla hız makinesi. 22 yaşındaki oyuncu için "Savunma oyuncularından kurtularak rakip kaleye atılmak için fırsat kovalayan, yıldırım hızında patlamaları olan bir futbolcu'' yorumu yapılıyor