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Haberler Trabzonspor

Azerbaycan iddiası

Trabzonspor'dan sezon başında ayrılan Teknik Direktör Abdullah Avcı için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Azerbaycan iddiası

Trabzonspor'dan sezon başında ayrılan Teknik Direktör Abdullah Avcı için sürpriz bir iddia gündeme geldi. ESH Spor'un haberine göre Azerbaycan Premier Ligi'nin köklü takımlarından Neftçi Bakü, Abdullah Avcı'yı gündemine aldı. Azerbaycan temsilcisi Avcı için harekete geçti. İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerin olumlu sürmesi halinde Abdullah Avcı'nın Neftçi Bakü ile anlaşma sağlayacağı belirtildi.

FERNANDEZ İLK MAÇINDA

takımdan ayrılarak ABD'nin Sporting Kansas City takımına transfer olan İspanyol stoper Jose Fernandez, yeni takımındaki ilk maçında Los Angeles FC karşısında forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken devre arasında oyundan alındı. Fernandez, Trabzonspor'da 17 maçta görev almış, ancak sadece Gençlerbirliği ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında 90 dakika sahad kalmıştı

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